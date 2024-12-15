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▲尼加拉瓜與中國在2021年簽訂建交公報。（圖／翻攝自新華社）

中美洲國家尼加拉瓜在2021年與台灣斷交後，隨即與中國建交，但尼加拉瓜貿易損失達到10億美元（約台幣324億元），且尼國政府所承諾的「經濟奇蹟」並未出現。有美國學者踢爆，尼加拉瓜與中國建交後，不僅大量中國商品湧入，中資提供尼國將近10億美元的貸款，利率竟然高達10%。根據「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府在2021年12月9日宣布與台灣斷交後，便在次日與北京簽署尼加拉瓜與中國恢復外交關係的協議。但三年過去，當時奧蒂嘉政權所承諾的「經濟奇蹟」仍未實現。美國陸軍戰爭學院教授艾利斯（Robert Evan Ellis）表示，尼加拉瓜對中國的出口雖有成長，但僅佔該國總出口的1.6%，每年約5000萬美元（約台幣16億元）。相較之下，來自中國的進口則大幅增加，超過尼國對中出口額75倍。尼中之間的貿易不平衡導致中國商品湧入，並促成了「中國商城（China Mall）」、「中國市集（China Bazar）」氾濫，對當地商人進一步造成了排擠效應。艾利斯指出，雖然自2024年1月起生效的尼中自由貿易協定（FTA）被吹捧為萬靈丹，但實際上，尼加拉瓜的企業主卻是最受打擊的一方。他進一步強調，尼國政府為中國企業提供了有利條件，例如允許其擴展超市與外資商店，而當地小型企業卻不斷失去市場空間。在尼中關係中，最具爭議的其中一部分，就是為基礎設施項目簽訂鉅額貸款。艾利斯指出，尼加拉瓜已經向中國企業申請近10億美元的貸款，利率高達10%，這一數字即使與厄瓜多或委內瑞拉等其他國家相比，也非常高。此外，艾利斯也批評協議缺乏透明度，甚至在工程開始之前，中國公司就已經獲得20%的預付款。這其中還包括估算費用為4億美元的科林托港擴建項目，以及蓬塔韋特國際機場項目。這些項目需要高額的資金，但經濟效益讓人質疑。艾利斯認為，「這些項目似乎更符合中國的戰略利益，而非尼加拉瓜的實際需求。」另一有爭議的項目，是在太平洋地區的道路建設和相關工程，部分資金來自這些貸款。艾利斯指出，高利率、預付款要求以及執行中的透明度不足，極大增加了尼加拉瓜的財務風險。奧蒂嘉政府還重新提出了跨洋運河計劃，並承諾將引入中國企業參與。對此，艾利斯指出，「該計劃是一場騙局，這條新運河似乎更不可行，沒有投資者願意在一個經濟和政治不確定性如此大的國家，為如此大規模的項目提供資金。」據悉，該運河計劃估算成本可能超過400億美元（約台幣1.3兆元），對尼加拉瓜經濟來說極為不切實際。艾利斯推測，一些宣布的項目或許只是為其他更符合中國戰略利益的計畫鋪路，艾利斯指出，尼加拉瓜與中國的關係明顯充滿不平等。奧蒂嘉政權為中國企業讓渡大量利益，而尼加拉瓜的國民則面臨更大的經濟困難。他強調，「這段關係中最大的受益者是中國以及與政權親近的精英階層，而尼加拉瓜人民則付出了代價。」