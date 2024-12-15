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▲35歲的年輕工程師特別愛吃牛排、牛肉麵、培根、香腸等，可能成為罹患大腸癌的關鍵。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲由於飲食西化、食品添加物等因素，大腸癌發生的年齡，在全球都出現逐漸年輕化的趨勢。（示意圖／取自pixabay）

大腸癌年輕化的趨勢越來越明顯，日常生活飲食習慣的轉變成最大主因，一名工程師35歲就罹患大腸癌第3期、術後還併發肝臟轉移，營養功能醫學專家劉博仁醫師細問後發現，，提醒民眾，這些紅肉都是可能致癌的關鍵，平時飲食一定要做克制。劉博仁分享，這名35歲的年輕工程師罹患大腸癌後開始吃素，，而未加工紅肉，例如牛肉、豬肉、羊肉、馬肉等被列為二A級可能致癌物。劉博仁說明，；劉博仁認為，，因為蔬菜包含了可溶性及非可溶性纖維，纖維可以增加糞便體積，促進腸內容物快速移動，降低紅肉裡頭致癌物質與大腸黏膜接觸時間，還可增加腸內良好菌相，幫助代謝致癌物質。林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢也說明，，由於全球案例愈來愈多，美國也建議將大腸癌篩檢年齡下修到45歲，「飲酒」更成為大腸癌出現早發性的一大主因，風險直逼1.2倍。胃腸肝膽科醫師吳宗勤則列出6個「大腸癌警訊」：⚠️：若出現血便或排便後衛生紙上有鮮血，在年輕族群的最常見原因還是痔瘡，但如果外塗內服藥物都效果不佳或持續出現血便，就要懷疑是否和大腸癌有關。⚠️：如果本身有便秘或腹瀉困擾，卻突然改變排便習慣，從「三天上一次廁所」變成「一天三次」，或「一天三次」變「三天一次」，透過藥物治療與飲食調整後，排便仍然未改善，請小心。⚠️：若出現反覆腹脹，或排便突然很不順，甚至幾乎排不出來，可能是和大腸癌有關。⚠️原本只有白天或壓力下才出現的腸躁症腹痛腹瀉，變成連晚上睡覺或放假時都出現腹瀉不適時，請小心。⚠️若糞便中出現粘膜、變細、甚至油脂浮在水面，持續且惡化，因立即就醫。⚠️新發現的缺鐵性貧血，但女性已經停經或月經量不多，男性排除泌尿道出血或內出血以及慢性發炎等等問題，要考慮腸胃道出血，或幽門螺旋桿菌造成的缺鐵性貧血。