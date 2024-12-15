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▲李明川一覺醒來崩潰直呼「我家變冰箱」，而家中溫馨的聖誕布置也引發粉絲討論。（圖／李明川臉書）

▲李明川的家可欣賞到窗外的山景，外界驚嘆「美到像住雲端」。（圖／李明川臉書）

知名造型師李明川2022年在北投山區買下70坪的豪宅定居，當時他還拍攝開箱影片大方公開新家內部，明亮的採光和絕美窗景令外界驚嘆「住在雲端的感覺」。而近日寒流來襲，全台急凍3天，李明川昨（14）日在臉書發文直呼：「我家變冰箱了！」引發不少討論。李明川昨日在臉書曬出家中客廳照寫下：「天呀～我家變冰箱了，好冷（抖）。」由畫面中可見，屋內不僅有一棵巨型聖誕樹，還布置了許多精美燈飾，相當有聖誕氛圍。照片曝光後，吸引許多人朝聖按讚，紛紛留言大讚：「老師家佈置的好漂亮，很有聖誕氣氛」、「精心佈置就是一種獨特」、「有這麼美的住處冷一點也值得。」此外，也有不少人指出，由於客廳都是大片玻璃落地窗，因此寒流來襲就難以禦寒，「因爲玻璃帷幕的關係，辦公室也是這樣的」、「家太大的困擾」、「因為玻璃面多，冷風吹」、「室內比室外冷」。李明川2022年8月在北投購入這間市價近2000萬、室內70坪的樓中樓，他將原本的格局重新翻修，並在個人YouTube頻道「李明川在這啦」分享裝修後的成果。從影片中可見，李明川家中內部多用採灰、米色系，設計時尚典雅，且室內採光充足，放眼望去可欣賞到山巒和天空，窗外的無敵山景一覽無遺，令外界直呼超羨慕，該影片也獲得熱烈的迴響。