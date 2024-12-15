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▲印度德里的空氣污染是世界冠軍。（圖／翻攝自YouTube 愛莉莎莎 Alisasa）

愛莉莎莎近來跟著瑜珈老師夫妻到印度德里辦簽證，結果一到德里機場，就發現機場沒有Wi-Fi，也沒有辦SIM卡的地方，到了旅館發現是在半地下室，空氣非常差，他們緊急找了其他旅館，愛莉莎莎到德里一天，被他們的空氣污染嚇到，瘋狂咳嗽，頭也很痛，讓她苦不堪言，還形容德里根本是「世界末日」。愛莉莎莎第一天訂到一間半地下室的民宿，充滿霉味，一行人立刻開始查有沒有其他飯店，正當她對老師感到抱歉時，老師卻已經習慣。也因為他們沒有網路，沒辦法叫計程車，只能用走的，走在路上，愛莉莎莎說，「整座城市很臭，很像化學的味道。」後來終於抵達飯店，但沒熱水也沒棉被，讓她相當傻眼。隔天一早，原本他們要在空地做瑜珈，但空氣污染嚴重到愛莉莎莎和瑜珈老師都狂咳嗽，「我真的覺得好痛苦！」就當她講到一半，外面還出現爆炸聲，「德里真的是一個會折磨你的地方，一路上都超臭，這就是我的心得。」後來他們選擇離開德里，愛莉莎莎也在車上解釋，德里是全世界空氣污染最嚴重的城市，空污指數高達417，學校也已經停課一週，醫院的人數也暴增三倍，因為太多人生病，還有人因為空污死掉，呼吸一天等於西27天根菸。