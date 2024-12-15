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民進黨昨在台東市舉辦原住民族青年培力營，活動由民進黨原住民族事務部代理主任俄鄧殷艾及台東縣黨部主委張鈺晨共同揭開序幕，另邀請許多涵蓋不同領域專家進行演說，包括行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、「原住民族權利運動發展歷程」共同與談人的謝若蘭教授、原語會推廣組主任陳慧君、台灣原住民族青年公共參與協會理事長Savungaz Valincinan等人，鼓勵台東原住民族年輕人積極參與公共事務，為族人發聲。張鈺晨在開幕式中指出，民進黨台東的原住民族組織歷程艱辛，今年特別推出創新的青年原住民族公共參與培力營，旨在讓更多青年了解歷史文化及公共事務，挖掘他們對公共議題的興趣，並培養新生代的組織能力，以便讓民進黨台東縣黨部更深入扎根。洪宗楷分享了他從教職轉型至參選縣議員的經歷，鼓勵原住民族學員勇敢表達自己的想法，為家鄉帶來更多改變的機會。此次，培力營鼓勵原住民族青年學員積極發表見解，講師們也針對學員的提問進行回應。希望透過此活動，激勵更多在地與原鄉的原住民族青年參與公共事務，培養出有理想、為族人捍衛權益的青年，並堅守台灣的民主價值。唯有透過公共參與和行動，才能真正「改變地方」、「改變家鄉」。