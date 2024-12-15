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中國大陸媒體昨報導一位劉姓陸客搭郵輪到日本宮古島旅遊，行經花蓮海域時突然發病命危，由花蓮縣長徐榛蔚及藍委傅崐萁夫妻協助送往花蓮慈濟醫院治療。不過，報導中提及陸客家屬的「赴台證件辦不下來」，陸委會今（15）日特別澄清，救治期間家屬並未提出來台探視申請，「沒有赴台證件辦不下來的情況」。中新網昨以「兩岸同心 一場跨越山海的救助接力」為題，報導一位湖北宜昌市劉姓男子搭乘郵輪，從香港前往日本宮古島旅遊。13日晚間郵輪行經花蓮附近海域時，劉男突然發病命危。郵輪發出求救信號後，經國民黨立院黨團總召傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚夫妻緊急協調，送往花蓮慈濟醫院治療。劉男2個月後康復出院返回湖北，並寄感謝函給傅崐萁。不過，由於報導中提及：「種種原因，家屬的赴台證件辦不下來。家屬不能赴台，病人接不回來。」陸委會今特發聲明澄清，本案是我主管機關接獲郵輪緊急救援通報後，基於急難救助的精神，將該名大陸人士從郵輪接到花蓮醫治。「在救治期間，家屬並未提出要來台探視的申請案，沒有赴台證件辦不下來的情況」。