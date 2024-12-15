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▲Ken錄取心目中的第一志願NYU紐約大學，讓父母十分驕傲。（圖／侯昌明臉書）

▲侯昌明認為，孩子們的拼勁、成果都是他們辦不到的，作為父母能做的就是全力支持。（圖／侯昌明臉書）

明星夫妻檔侯昌明和曾雅蘭結婚23年，兩人的感情仍像是熱戀般，他們育有一子一女，兒女都相當爭氣，憑著自己的實力到國外去唸書，近來他透露，20歲兒子侯允澤（Ken）成功考上美國紐約大學，為了拚上第一志願，兒子不眠不休讀書，臉瘦到像骷顱頭，忍不住大讚孩子們的表現超出預期，非常以自己的兒女為榮，「何其幸運擁有你們兩個這麼棒的孩子。」侯昌明日前曬出和曾雅蘭以及兒子Ken的合照，一開頭就忍不住直呼：「太棒了、太爽了！兒子錄取了他心目中的第一志願NYU紐約大學。」他透露兒子高中才開始唸國際學校，由於起步比其他同學來得晚，本來認為自己辦不到，但Ken高中三年一直在為自己的夢想打拚，努力唸書，「爸爸要跟你說，在我心裡你早就已經是第一志願了。」侯昌明回憶，女兒侯宣翎（暱稱侯賽蕾）當年為了申請國外大學，壓力大到賀爾蒙失調，導致滿臉爛痘，黑眼圈占滿臉，最後如願申請到世界前3的藝術學校，而Ken則是在過程中碰到許多挫折，在學校度過無數沮喪的日子，最後完成夢想，「從小我只教育他們，態度最重要，過程很重要，如果都做到了，未來一定不會後悔，結局就留給老天爺決定，兩個孩子表現得都超出我們的預期。」侯昌明直言，孩子們的拼勁、成果都是他們辦不到的，作為父母能做的就是全力支持，「一起分享分擔他們所有的生活點滴，開心一起笑，苦悶一起嚐，但是永遠陪著他們往正能量的方向走。」字裡行間充滿喜悅之情，貼文曝光後，許多藝人朋友都送上祝福，包括李國超、民雄、范瑞君等人，不少網友都直呼，「兒子真的太優秀了，恭喜」、「恭喜Ken如願考上第一志願」、「青出於藍勝於藍」。