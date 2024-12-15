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▲TWICE成員們曾公開測MBTI，子瑜、MINA都是「ISFP」探險家類型人格。（圖／翻攝HOLD ME TWICE 大馬站臉書）

近年MBTI性格測驗超夯，四處都可聽到「I人、E人」的稱呼，討論度和星座有拚，對此專家說，這類測驗與心理遊戲等，雖有助自我發現，但相關分類並非一成不變，不必形成「自我標籤」，合理化自己所有行為，也限制住自我發展。台北市立聯合醫院松德院區臨床心理師林宛萱表示，MBTI測驗源起於心理學家榮格的理論，根據人的偏好和思維方式，透過4個維度，分為16種不同的性格類型，包括外向（E）／內向（I）、感知（S）／直覺（N）、思考（T）／情感（F）與判斷（J）／知覺（P），所以許多人會自稱「我是INTJ、我是ESFJ」。不過，林宛萱強調，此測驗相關分類並非「解答」，這是傾向性，沒有絕對性，測驗結果有助自我了解，但非僵化固著，測驗目的是協助人們理解偏好、處事方式和對外界的反應，不必當成自我標籤。林宛萱指出，不論是MBTI測驗或各種心理遊戲，可能加深對自我特質的認識，針對此症，林宛萱解釋，人格特質是每人特有的思考、行為模式，當某些人格特質極端化或失去平衡，導致生活適應出現問題，甚至造成無法調節的痛苦，便可能發展為人格障礙，但要注意有類似特質不代表有人格障礙症，此症的成因、病理及症狀均有嚴格定義，遠比想像中複雜。林宛萱表示，現代資訊發達，民眾可透過許多方式探索自己的人格特質，，能以更開放、彈性及包容的心，看待每個不同的人，才是更重要的事。