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新北國王今（15）日南下作客港都，出戰高雄全家海神，雙方開局就展現高命中率，防守上頻繁的肢體碰撞，讓開局比分膠著，雙方打得難分難捨，不過國王在第二節透過外線找到突破口，精準的外線砲火也帶起球隊攻勢，一舉將比分拉開，並保持一定的領先分差，終場就以107：78收下勝利，繼續書寫連勝紀錄。李愷諺於賽事開局連拿4分，積極切入破壞取分，外線砲火也是穩定輸出，搭配洋將沃許本、強森在禁區攻防精彩的表現，第一節打完國王暫時4分領先；但海神在第二節展現追分能力，國王不得度急喊暫停調整，暫停後禁衛軍改變策略，進攻端強森火力全開，搭配林書豪、陳俊男、李愷諺及曼尼高外線冷箭連發，帶動整體進攻氣勢，一舉將分差拉開，上半場最後3.7秒曼尼高在三分線外「騎馬射箭」 投進高難度壓哨球，讓國王以20分差進入下半場。易籃再戰，曼尼高的瘋狂沒有停止，再度上演壓哨戲碼，第三節最後不到 4 秒的時間投進中場大號 Logo Shot稱響「壓哨王」，幫助球隊在進入決勝節前，再將分數拉開到88比61，將勝局牢牢掌握在手中。國王12月賽程緊湊，本週四（12日）剛從澳門打完東超客場賽事，緊接著南下持續挑戰TPBL例行賽，曼尼高維持好手感，本場拿下15分5籃板，更有兩次華麗壓哨球，賽後他打趣表示：「這是第一次有這樣的表現，是萊恩教練畫的兩個戰術讓他能夠投進，但最重要的是贏球。」對此萊恩教練也說明，「第一球確實是計畫給曼尼高執行，第二球是憑他個人能力，到最後關頭交給球員，讓他們去發揮，也希望他之後有更多這樣的表現。」林書豪本場同樣貢獻15分4籃板2助攻，賽後他也直言「海神一直是防守很強的球隊，我們一直都要準備好，近期球隊行程比較累一點，賽前有點不舒服，身體對抗上沒有太多精神，才會看到我在場上不斷對自己喊話wake up，但很感謝我的隊友，大家表現都很平均，也特別感謝教練團的努力，在11月沒有賽事期間，不斷給我們訓練計畫，到現在團隊又更上一層樓了。