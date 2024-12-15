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台北上海雙城論壇即將展開，海基會今（15）日持續嗆台北市政府及市長蔣萬安對自己人酸言酸語，並質疑台北市民富察在上海被捕2年，「算不算兩城市的問題？」對此，北市府發言人殷瑋強調，市府早在去年就已向上海方反映，「請海基會不要再卸責，也不要再把營救台人的事，當作媒體放話、政治消費的工具。」殷瑋指出，羅文嘉可能剛接任海基會秘書長，對業務還不熟悉，北市府去年就已經向上海方反映富察一事，但至今海基會仍舊沒有任何溝通管道，「兩手一攤仍甩鍋地方政府」。殷瑋進一步表示，負責與對岸進行對話，本是陸委會與海基會的責任，兩岸事務本是中央權責，但如今海基會不但自廢武功、自我閹割，還自甘墮落、興風作浪，淪為政治打手，主動開記者會，將一貫道相關議題拿出來政治消費。在北市府已公開說明「蔣萬安市長願意循適當管道全力協助」的情況底下，還做出這樣扭曲的發言，應當受到全民譴責。至於海基會提起富察，殷瑋表示：「海基會如果要全面對北市府進行業務移撥，要不要乾脆一次完成？」請問海基會，在自斷交流的情況下，是不是又要把包括富察在內所有海基會該負起的責任，推給台北市政府？而北市府去年就已經向上海方反映富察一事，海基會實在lag太久，讓人嘆息。此外，殷瑋指出，羅文嘉曾任北市新聞處長，長期關心民主自由，「請依據一個民主國家該有的立場，針對陸委會禁止上海團所有記者來台參加雙城論壇一事，提出精闢的看法，不要推託閃躲」。