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▲柯以柔（左）在社群上大方放閃。（圖／Jo先生的下班日常 臉書）

▲郭宗坤今（15）日發文疑似在開酸前妻柯以柔。（圖／郭宗坤 臉書）

女星柯以柔今年6月認愛圈外男友Joseph，近日男方更在臉書曬出放閃照，直呼：「今年的生日很不一樣，有單車、有美食，更是有柔的陪伴。」收穫不少粉絲的祝福，不過與柯以柔鬧到撕破臉的前夫郭宗坤，卻疑似發文開酸：「捻花惹草啥的，我好像也會。」似乎意有所指，也讓網友十分不滿。柯以柔今年戀上自行車友Joseph，兩人感情生活十分甜蜜，還時常在臉書上曬出一起騎腳踏車到處遊玩的照片，讓網友紛紛給予祝福：「好有夫妻臉」、「恭喜恭喜，祝白頭到老」、「走過風雨，祝福堅強努力的妳幸福快樂」、「二個人長的很像，一路走來，總會遇到對的人，祝福！」不過柯以柔在認愛車友前，和前夫郭宗坤卻有段不美滿的婚姻，柯以柔在2017年和郭宗坤傳出婚變，兩人的離婚官司打了長達4年7個月，直到2022年兩人才正式離婚，雙方對簿公堂，也算是不歡而散。而今（15）日郭宗坤發文表示：「捻花惹草啥的，我好像也會。」更曬出幾張聖誕紅的照片，讓粉絲懷疑是在暗酸前妻柯以柔，讓網友不滿回嗆：「還很會呢」、「對啊你最會了」、「這話似乎有點意思。」