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▲八炯不僅大方曬出對比圖自嘲，還不忘偷偷挖苦「花蓮王」傅崐萁。（圖／八炯Threads）

▲八炯被酸整型，他直接反擊：「請問我日更要怎麼整型？」（圖／八炯Threads）

▲八炯（左）找來歌手陳柏源（右）拍片揭發中國如何收買台灣網紅。（圖／攝徒日記Fun TV YouTube頻道）

台灣知名網紅「八炯」」擁有百萬訂閱「攝徒日記Fun TV」頻道，平時常製作反共、國際議題的影片，近日他與歌手「閩南郎」陳柏源一同拍片，揭露一系列中共統戰手法，掀起軒然大波。然而人紅是非多，繼先前有人質疑他整形後，如今又被酸長相像祭祀用的「紙紮人」。對此，八炯昨（15）日在Threads上高EQ反擊，他貼出自己與「紙紮人偶」對比圖自嘲：「我會陪每一位台灣人火化的。」八炯昨日在Threads上貼出自己與「紙紮人偶」的對比圖，幽默寫下：「我會陪每一位台灣人火化的，千秋萬世永存不朽。」除此之外，他還不忘諷刺多次將自己照片做成各種宣傳物品、被外界戲稱「花蓮王」的國民黨總召傅崐萁：「花蓮王都可以出金紙了，我不能出紙紮人嗎？」貼文曝光後讓一票網友全笑翻，紛紛留言表示：「八炯內心不是一般的強大」、「套句波特王常說，當他攻擊不了你，只能往外表下手」、「八炯的抗壓性真的好高，如果是我早就被氣到心臟麻痺了」、「根本不像，八炯太帥了！」而先前八炯被酸「臉整到媽媽快認不出來」，他親上火線回覆：「請問我日更要怎麼整型？整型一天就修復了是嗎？我近期一年多開始保養，少吃炸的、甜的、少喝酒，皮膚才慢慢變好。」他還將與酸民的對話截圖PO在Threads上無奈表示：「你們有看過我臉包起來拍片嗎？真的沒招欸，動漫頭貼。」