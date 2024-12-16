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由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會、中華民國老人福祉協會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第15屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，今(14)日舉辦捐贈典禮。現場由台南癲癇之友協會閃亮亮舞團揭開序幕，基隆市市長謝國樑、台東縣縣長饒慶鈴以影片祝賀，基隆市副市長邱佩琳、社會處處長楊玉欣以及台東社會處處長陳淑蘭受邀出席，國際舞蹈家簡珮如則以活動代言人身分接受感謝狀，另本屆共捐出3,370萬，獲獎率達6成。台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘指出，科技詐騙著實增加網路投票困難，台新則發揮如台新戰神籃球隊為目標奮鬥的精神，陪伴社福勇往直前，同時攜手文化大學廣告系學生創意宣傳。鄭家鐘進一步表示，本屆計268家團體及個人參與，共167家團體獲公益基金及資源，發出3,370萬，總得獎率近6成，其中社福領域(含王月蘭基金會及艋舺龍山寺)增發1,745萬元，在原72個獎項外，增發83個獎項。策略夥伴分享，王月蘭基金會執行長歐陽龍透過影片說明，十年來贊助團體遍布全台，把善發揮極致。艋舺龍山寺董事長黃書瑋認為，用台新平台結善多家社福，今年用善款捐助亟需。中華電信基金會副執行長高世威協助未獲選提案，用數位創造更多可能。尤努斯基金會董事長蔡慧玲讚許團體深耕弱勢兒童藝文，展現社會企業價值。公益傳播基金會執行長唐平榮呼籲以數位媒體激發青年創作。老人福祉協會理事長韓春菊提及，今年票數創新高，團體將翻轉銀髮照護思維。獲獎者感言，公益傳播代表郭芷柔用影片助高雄社福發聲，杜華神父基金會組長傅麗萍為失智長輩提升生活自理能力。賦格兒童音樂文化營運長周映璇透過行動音樂教室，培養弱勢兒接觸音樂。千手兒少協會主任秘書許書豪預計提升雙溪偏鄉兒少數位知能。台灣生命之窗慈善協會理事長李怡潔持續推動SMA(脊髓性肌肉萎縮症)病友權益。推動博愛關懷協會總幹事李哲宇則用桌遊教導孩子反毒。社福10萬元高雄至善團體聯合總會副理事長江慶隆開辦食物銀行並發動受助者投票。25萬元桃園失智症關懷協會理事長黃梓榕善用政府資源也結盟其他團體。50萬元組雲林信義育幼院社保組長呂宛芸曾透過台新提案獲得腳踏車，今年獲獎得以汰舊換新。另增額獲獎感言，10萬元基隆盲人福利協進會總幹事蕭尹珊指出，獲基隆團體聯盟協助，將持續培訓視障導覽員。25萬元台灣凝愛關懷弱勢協會洪惠月表示，獲五次活動捐助，得以拓展新服務。最後50萬元臺東縣紫萱草關懷協會常務理事林愛玲將持續照顧台東身心障礙者。