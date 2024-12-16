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▲劉德華不僅借錢給鄭則仕（見圖）還債，還邀請他一起出演多部電影。（圖／取自鄭則仕微博）

香港演員鄭則仕因出演《肥貓》逐漸打開知名度，許多影迷更直接叫他「肥貓」，不過後來鄭則仕投資失利，欠下新台幣7000萬的債務，晚年愛妻林燕明重病，讓他在貧民窟住上好幾年，幸好影帝劉德華從旁協助，給予他賺錢的機會，讓鄭則仕感動的說「一輩子都忘不了劉德華的恩情」。鄭則仕1980年起出演系列電影《肥貓》走紅，其中他飾演的失智少年肥貓一角色，讓他紅遍兩岸三地，後來鄭則仕更憑藉電影《何必有我》、《重案組》二度入圍金馬最佳男主角獎，更二度獲得香港金像獎最佳男主角獎。鄭則仕在1993年與朋友合開一家電影公司，沒想到經營不善，賠了約新台幣7000萬，當時他為了養家餬口，不得已賣車、賣房，帶著妻小從別墅搬到貧民區，一住就是幾十年，為了還清債務他從此開始拚命拍戲。鄭則仕回憶，這些年最感激的人其中一位就是劉德華，當時他欠下一屁股債，身旁朋友都消失不見，只有劉德華願意借錢給他，還邀請他演出電影，給鄭則仕賺錢養家的機會，他感動的說「這一輩子都不會忘記劉德華的恩情」。而2017年鄭則仕與劉德華合作演出電影《追龍》，時隔7年，2024年兩人又一起出演香港災難片《焚城》。不過鄭則仕好不容易還清債務，陪伴多年的妻子林燕明卻染上重病，面對龐大的醫藥費，鄭則仕只好再出門去拍戲賺錢，幸好後來林燕明的病情獲得控制，夫妻倆也一起經常出門逛街，感情看起來相當不錯。