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▲最讓人火大的是充電孔設計在底部，只要滑鼠沒電，就只能暫停使用，將滑鼠翻倒過來充電，相當不方便。（圖／記者周淑萍攝）

▲巧控滑鼠設計簡約，但過於扁平的設計不符合人體工學，售價2990元並不便宜。（圖／翻攝官網）

上月蘋果執行長庫克（Tim Cook）接受專訪時分享了他如何使用蘋果產品提升工作與生活效率，但擁有蘋果超大號全家餐的庫克，卻被發現平常最常使用的滑鼠是羅技的旗艦款無線滑鼠「MX Master 3」，而不是自家的Magic Mouse巧控滑鼠，連自家老大庫克都不愛用的蘋果滑鼠，終於傳出要改版了。根據外媒表示，蘋果有計劃將對2009年推出的巧控滑鼠進行首次翻新，有望改變充電孔位置和人體工學設計。理應為頭號果粉的蘋果CEO庫克，之前接受外媒訪問時提到，自己的日常裝備包括iPhone、Apple Watch、AirPods、兩台MacBook、一台iMac、Vision Pro，以及iPad Pro，幾乎涵蓋了蘋果生態系的每一環。但令人驚訝的是，他坦言自己最常使用的滑鼠是用羅技的「MX Master 3」而非蘋果的Magic Mouse巧控滑鼠，庫克也分享，還是偶爾會用Magic Mouse或Magic Trackpad巧控板替換，但沒有特別解釋使用MX Master 3的原因，此舉被外界吐槽，連蘋果都不愛自家的滑鼠。蘋果巧控滑鼠2009年推出以來，對設計的堅持被視為一種美學追求，巧控滑鼠扁平簡約的外型吸引了大批果粉，但也飽受批評。用戶普遍抱怨其過於扁平的設計導致長時間使用手部不適，最讓人火大的是充電孔設計在底部，只要滑鼠沒電，就只能暫停使用，將滑鼠翻倒過來充電，相當不方便，即便有推出的USB-C版本，但依然還是放在底部，讓人直呼「無法理解」。不過，根據外媒報導透露，蘋果正計劃對巧控滑鼠進行自2009年以來的首次全面翻新，改版將聚焦令人詬病的充電孔位置，會移到更人性化的地方，解決使用中的不便，另外針對扁平設計導致的不適問題，蘋果也將改進滑鼠的握持感，讓滑鼠可以更符合人體工學，但具體造型尚未揭曉。記者自己使用巧控滑鼠多年，使用上還算順手，滑鼠上的表面可以支援手勢操作，滑動頁面、切換視窗和捲動瀏覽文件等操作邏輯和在Mac筆電上相同，上手不會太困擾。設計上確實不符合人體工學，手掌需要騰空，長時間使用可能會有點負擔，另外，最困擾的一點真的就是充電方式，因為只要沒電只能暫停電腦工作，將滑鼠翻過來充電，無法邊充邊用，確實麻煩。