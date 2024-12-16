我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 蘋果上週推出的 iOS 18.2、iPadOS 18.2 和 macOS Sequoia 15.2 為 iPhone、iPad 和 Mac 帶來全新 Apple Intelligence 功能 。（圖／官方提供）

▲iOS 18.2續航力測試結果發現，增減最明顯的為iPhone 13衰退29分鐘，去年的iPhone 15則有感增加了26分鐘，其他機型則僅1~5分鐘的增減差異。（圖／翻攝iAppleBytes YT）

蘋果已在12月11日釋出iOS 18.2最新作業系統，這次蘋果iOS 18.2主要更新亮點為將Apple Intelligence 支援擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國，新功能的部分加入了影像樂園、Genmoji、書寫工具強化、Siri 整合ChatGPT 以及視覺智慧，Apple Intelligence中文版則需要到明年4月才會上線。國外有知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款手機進行iOS18.2續航力進行測試，其中有4款機型升級後電量退步，其中iPhone 13更是狂掉29分鐘。蘋果最新版本作業系統iOS 18日前釋出正式版開放民眾更新，帶來多項更新，包含桌面的自由度變高、控制中心提供新分頁、鎖定畫面中的手電筒可移除，並加入隱藏App功能等。至於續航力的狀況如何，知名YouTube頻道《iAppleBytes》針對6款新舊iPhone進行iOS 18.2續航力測試。進行電力測試的6款手機包含iPhone 15、iPhone 13、iPhone 12、iPhone 11、iPhone XR與iPhone SE 2020，與iOS 18.1版本對比。測出來的結果發現，有4款電量衰退，包含iPhone 11、iPhone XR和iPhone SE 2，，其他3款減少大約3~5分鐘，並不嚴重。同時有2款手機在升級到iOS 18.2後續航力有提升，包含iPhone 12，但僅增加1分鐘，📍iPhone SE 2020 （電池健康度86%）減少3分鐘：3小時26分鐘（iOS 18.1）→3小時23分鐘 (iOS 18.2)📍iPhone XR（電池健康度90%）減少4分鐘：4小時37分鐘 (iOS 18.1)→4小時33分鐘（iOS 18.2）📍iPhone 11（電池健康度94%）減少5分鐘：5小時32分鐘 (iOS 18.1)→5小時27分鐘 (iOS 18.2）📍iPhone 13（電池健康度91%）減少29分鐘：6小時31分鐘 (iOS 18.1)→6小時02分鐘（iOS 18.2）📍iPhone 12 （電池健康度91%）增加1分鐘：5小時39分鐘 (iOS 18.1)→5小時40分鐘 (iOS 18.2）📍iPhone 15（電池健康度100%）增加26分鐘：10分鐘21分鐘 (iOS 18.1)→10小時47分鐘 (iOS 18.2)