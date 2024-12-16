我是廣告 請繼續往下閱讀

斐濟一間五星級度假村傳出，有七名外籍遊客在度假村內酒吧飲用雞尾酒後，出現疑似因酒精中毒不適狀況，緊急送醫治療，部分人士情況危急。由於先前才傳出遊客訪寮國喝到假酒死亡事件，澳洲當局呼籲民眾赴斐濟旅遊時需注意甲醇中毒（假酒）風險。根據英國廣播公司（BBC）報導，據當地衛生部，這7人年齡介於18至56歲，其中有4名澳洲遊客、1名美國籍，其餘2人尚未確認國籍。這7名遊客在14日晚間於五星級度假村「華威斐濟」（Warwick Fiji）的酒吧裡喝了雞尾酒，出現噁心、嘔吐和痙攣、發冷、顫抖等神經系統症狀。在出現不適症狀之後，這些遊客原先送往辛加東卡（Sigatoka）醫院，後來轉送至第二大城勞托卡（Lautoka）醫院。其中一名56歲澳洲籍婦女在醫院接受嚴密監控，另有一名19歲的澳洲女子出現「嚴重的醫療症狀」；另外兩名分別為49歲和18歲的澳洲女性病情危急，但較前者症狀輕微。據RNZ報導，至少還有一名當地居民可能也因同樣的事件被送往醫院。由於在不久之前，寮國才傳出有6名外籍旅客疑似喝到假酒導致甲醇中毒喪命。華威斐濟度假村發出聲明表示，他們對此事非常重視，正進行全面調查，並等待衛生部門的檢測報告以收集所有必要資訊。斐濟警方目前正在調查此次事件的具體情況。斐濟旅遊局局長希爾（Brent Hill）表示，他們對寮國事件高度關注，但補充說，斐濟的情況「與之有很大的不同」。澳洲外交貿易部（ DFAT）提醒遊客，在斐濟飲酒時需注意飲料可能被下藥或含有甲醇中毒的風險，並建議若懷疑飲料被下藥，應立即尋求醫療協助。