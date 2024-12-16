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馬來西亞羽球男單一哥李梓嘉日前在世界羽聯年終總決賽小組賽上和我國一哥周天成交手，但被發現身上穿著的球衣竟將馬來西亞國旗上下顛倒，引起大馬官方嚴重抗議。負責贊助其球衣的台灣品牌VICTOR也發文道歉，強調無意冒犯，確保未來不會再犯。李梓嘉今年在年終總決賽發揮出色，一度在小組賽搶下2勝，但之後扭傷腳踝，讓他不得不選擇退賽，相當可惜。他在此前對上周天成一戰以21：13、21：15直落二取勝，其身上所穿的球衣意外成為焦點。根據報導，李梓嘉身上穿的球衣，胸口的馬來西亞國旗倒反，讓馬來西亞感到相當不滿，馬國通訊部部長Fahmi Fadzil對此發出譴責，強調國旗是國家尊嚴的重要象徵，痛批「這是一個明顯的錯誤」，要求有關單位徹查原因。對此，台灣VICTOR也發文致歉：「我們對馬來西亞及其國家象徵只有深深的敬意，馬來西亞國旗象徵著團結與認同，對於這樣的疏失深感遺憾，我們非常重視此事件，會鄭重檢坦，確保以後不會再讓類似事件發生。」之後李梓嘉團隊也轉發，感謝澄清此事。