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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，北檢偵辦已經在收尾階段，外界預估本週有可能起訴。北檢13日約談柯文哲昔日幕僚、前民眾黨中央委員張益贍，而張益贍出來後臉上笑意藏不住，甚至還手比「10」跟政治評論員吳靜怡說「柯文哲至少關十年」。對此，媒體人張禹宣表示，柯文哲頭髮一夕之間變白，與張益贍開懷大笑兩件事的原因是一樣的，柯文哲從2件事情知道自己已經掛了。張禹宣今（16）日在節目《狠狠抖內幕》表示，張益贍高興的原因是因為心裡踏實了，這件事已板上釘釘；而柯文哲頭髮一夕之間變白，其實和張益贍有關，且與張益贍開懷大笑，兩件事的原因是一樣的。張禹宣分析，柯文哲剛進看守所時，神清氣爽、面色紅潤，如今卻滿頭白髮，其實柯文哲內心沒有轉變，他的心態是，他身為台灣第三大黨黨主席，有這個身份，就算自己有貪污、有罪被關，只要持續在政壇上有能量，政治動能延續下去，就有辦法拗。可是有2個狀況，12月7日，民眾黨代表重新選舉，從選舉完到現在，除了陳佩琪到看守所哭喊之外，民眾黨立委黃珊珊有陪他去嗎？民眾黨立法院黨團主任陳智菡有去現場嗎？民眾黨立委黃國昌有去講一句話嗎？「柯文哲很清楚一件事，選舉的結果絕對不是如同他預期的，且選舉的這些黨代表，沒有掌握在他手上」，若後續包括中央委員，甚至再之後的代理黨主席到黨主席，民眾黨已經完全脫離柯文哲的控制，已經不再具有黨主席這樣的庇護山。張禹宣續指，接著是證據的問題，不管是民眾黨創黨大老「大媽老司機」朱蕙蓉還是張益贍，他們看到的證據以及檢方的問話，還檢方實際掌握到的資訊，確認三件式，第一是金流絕對掌握了，第二是對價關係也確認了，第三是抓到的絕對不只柯文哲，「柯文哲總共應訊10次，前面的時候柯文哲都還老神在在，肯定是在其中有一個關鍵點，檢方拿出壓箱寶，柯文哲知道事情大條了」，柯文哲從這2件事情知道自己掛了，他打從心底知道自己現在唯一的身份就是囚犯。