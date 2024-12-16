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中國21歲小將崔永熙今年和籃網簽約，成為史上第7位中國籍的NBA球星，不過近日在發展聯盟中遭遇左膝前十字韌帶撕裂傷，賽季提前報銷，也讓籃網決定裁掉他，有過相似遭遇的林書豪發文鼓勵後輩。崔永熙才在發展聯盟單場轟下14分3籃板3抄截堪稱代表作時，沒想到過幾天就在爭搶籃板時受傷，為左膝前十字韌帶撕裂，本季宣告提前報銷，籃網為了出清空間，決定裁掉崔永熙，簽約短短49天就被裁，可能是最短命的中國NBA球星。崔永熙坦言，這次受傷是他球員生涯最嚴重傷勢，更讓他連想起當時林書豪受傷的片段。2017年籃網對溜馬的開幕戰，林書豪在第四節一次切入上籃落地後，痛苦倒在地上，更直接脫口說出「我完了」，診斷後確認為右膝髕骨韌帶斷裂，賽季提前報銷，此次大傷也幾乎摧毀了林書豪的NBA生涯。林書豪得知崔永熙受傷後也在微博發文鼓勵他，「聽到你受傷的消息真的很難過。這對任何一個運動員來說都很難，可能對於剛找到一些節奏和取得生涯新高的你來說更難。我知道一直以來你都無所畏懼，會像你在生活中克服其他困難一樣戰勝這次傷病。我們都會為你加油，你已經讓我們都非常驕傲了！」