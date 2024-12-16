米津玄師台北小巨蛋演唱會售票細節終於公布，確定比照宇多田光、YOASOBI「全區實名登記抽票」模式，讓許多歌迷憂喜參半，雖然這樣可以杜絕黃牛掃票，但競爭對手如果跟YOASOBI屆時的60萬人次登記相比，失敗機率也會提升不少；但有人發現這次的米津玄師登記抽票頁面有「13個區域選項」，粉絲突然又燃起希望：「這次竟然還分的這麼細！真的好愛主辦單位啊！」此次米津玄師「詳細抽票遊戲規則」可「點此」查閱。
米津玄師開唱「搶票細節滿滿」 粉絲燃起希望！
米津玄師將於2025年3月15日、16日在台北小巨蛋開唱，票價分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元、身障席400元等，2場2萬張全採「實名登記抽選」並分為2階段銷售，12月21日（星期六）～23日（星期一）開放抽選登記，12月25日（星期三）中午公開抽選結果。後續將有數次的「復活抽選」，若結束後仍有票券，統一於12月31日（星期二）中午12點於「Ticket Plus遠大售票系統」銷售。
事實上，自從米津玄師官方在8月公布會在2025年來台開唱後，歌迷知道主辦單位由「大鴻藝術BIG ART」承辦，而「大鴻」向來售票都只採用「全場實名抽票」制，所以大家都引頸期盼搶票細節公告的那天；今天售票細節出爐，果不其然依舊是大家又愛又恨的「全場實名抽票販售」，雖然票不會被黃牛搜光，但很怕自己屆時不會是中獎幸運兒，網路討論喜憂發言都有，占據話題榜熱度不減。
「大鴻藝術BIG ART」也跟歌迷保證，第一輪登記名單抽選公布後，若有未結帳票券，他們會舉辦「敗部抽選」抽到沒有為止，如果抽不完才會開放一般「實名搶票」；歌迷湧入登記頁面研究操作，發現這次的價位登記竟然有13個之外，還有許多以粉絲為優先考量的細節，紛紛表示：「根據大鴻之前講的，一場中沒付款，之後順位會排在其他人後面，兩場中都沒付款會被禁一年，所以沒有要看只是想抽抽看的不要來抽喔！」、「感覺這次機會比YOASOBI高一點！」、「超有誠意，推一個規則詳細！」、「規則太優秀了吧」。
米津玄師介紹！驚人音樂天賦「一唱就爆紅」
米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登錄台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。演唱會票務與節目詳情，請鎖定主辦單位「大鴻藝術BIG ART」與「超級圓頂SUPER DOME」官方臉書以及IG專頁。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
售票時間▼
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統
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米津玄師將於2025年3月15日、16日在台北小巨蛋開唱，票價分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元、身障席400元等，2場2萬張全採「實名登記抽選」並分為2階段銷售，12月21日（星期六）～23日（星期一）開放抽選登記，12月25日（星期三）中午公開抽選結果。後續將有數次的「復活抽選」，若結束後仍有票券，統一於12月31日（星期二）中午12點於「Ticket Plus遠大售票系統」銷售。
事實上，自從米津玄師官方在8月公布會在2025年來台開唱後，歌迷知道主辦單位由「大鴻藝術BIG ART」承辦，而「大鴻」向來售票都只採用「全場實名抽票」制，所以大家都引頸期盼搶票細節公告的那天；今天售票細節出爐，果不其然依舊是大家又愛又恨的「全場實名抽票販售」，雖然票不會被黃牛搜光，但很怕自己屆時不會是中獎幸運兒，網路討論喜憂發言都有，占據話題榜熱度不減。
「大鴻藝術BIG ART」也跟歌迷保證，第一輪登記名單抽選公布後，若有未結帳票券，他們會舉辦「敗部抽選」抽到沒有為止，如果抽不完才會開放一般「實名搶票」；歌迷湧入登記頁面研究操作，發現這次的價位登記竟然有13個之外，還有許多以粉絲為優先考量的細節，紛紛表示：「根據大鴻之前講的，一場中沒付款，之後順位會排在其他人後面，兩場中都沒付款會被禁一年，所以沒有要看只是想抽抽看的不要來抽喔！」、「感覺這次機會比YOASOBI高一點！」、「超有誠意，推一個規則詳細！」、「規則太優秀了吧」。
米津玄師介紹！驚人音樂天賦「一唱就爆紅」
米津玄師高中曾是樂團成員，有創作天賦的他，在2009年以「Hachi」名義於網路發表VOCALOID（電子音樂製作語音合成軟體）並附上手繪影片的音樂作品，豈料一夕之間大爆紅，他以VOCALOID創作的歌曲已累積破億點閱；到了2010年加入音樂公司，2012年以本名「米津玄師」發專輯《diorama》出道，作品的歌詞、旋律、編曲、演唱、演奏、混音到宣傳動畫和專輯設計皆都他一手包辦，獲得Oricon唱片週間排行榜第六名，入選第五回CD店大獎，奠定歌手地位。
除了是創作歌手，米津玄師也有插畫家、映像作家等身分，是當代日本流行音樂最具代表的歌手之一，代表作包含傳唱度極高、各國藝人最愛翻唱的《Lemon》，以及《LOSER》、《灰色與青》、《打上花火》、《紅辣椒》、《Orion》、《Peace Sign》等；宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》的主題曲〈地球儀〉，也是由米津玄師負責創作與演唱。
出道12年首舉辦大規模巡演！2025登錄台北小巨蛋
米津玄師宣布於2025年開啟《KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK》世界巡迴演出，這是他出道以來「規模最大」的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北站也是他繼2019年3月30日來台開唱後，相隔6年再度登寶島會歌迷，令粉絲無比期待。演唱會票務與節目詳情，請鎖定主辦單位「大鴻藝術BIG ART」與「超級圓頂SUPER DOME」官方臉書以及IG專頁。
米津玄師「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」台北場資訊
演出時間：2025年3月15日（六）17：00
2025年3月16日（日）17：00
演出地點：台北小巨蛋
票 價：5880、5580、4880、3880、2880、800、身心障礙優惠席400
售票時間▼
登記抽選：2024年12月21日（六）13：00～2024年12月23日（一）13：00
一般販售：2024年12月31日（二）12：00
▲視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
登記抽選：Ticket Plus遠大售票系統
一般販售：Ticket Plus遠大售票系統