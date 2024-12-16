根據165全民防詐騙網即時更新的詐騙數字，檢視台灣近期通報的詐騙案數字，每天都有400~600件不等，且加額上看上億元，顯見台灣詐騙相當猖獗，各類手法層出不窮。日前藝人歐陽靖在社群媒體上分享媽媽譚艾珍遭詐騙集團以「假檢察官」手法騙走近百萬元，為了避免民眾誤入陷阱，資安公司趨勢科技在部落格揭穿「假檢察官話術」呼籲民眾謹慎防範。
根據歐陽靖的描述，詐騙集團以譚艾珍涉入「毒品刑案」為由，要求她協助辦案，並以匯款的方式交出「證據」。譚艾珍深信對方是真正的檢察官，不疑有他，差點再次被騙走鉅款。所幸，警方及時介入，才成功阻止。歐陽靖表示，母親一向對投資不感興趣，也常提醒身邊的人不要輕信詐騙訊息，沒想到這次卻自己成為受害者。
歐陽靖表示，希望透過分享這個經驗，提醒大家檢察官不會主動聯繫民眾要求匯款，如果接到可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線求證，且不要輕易相信陌生人的電話或訊息，尤其是涉及金錢交易的，平常要多與家人朋友分享防詐騙知識，共同守護彼此。
🟡趨勢科技也分享了詐騙集團常見手法四步驟：
📍假冒公務人員： 自稱檢警人員、電信業者、健保局，謊稱民眾健保卡遭盜刷、證件遭冒用、申辦門號積欠電話費等，謊稱電話轉接檢、警，假檢警接著會謊稱民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢等。
📍製作假文件： 要求民眾以LINE或到超商接收法院假公文，並要求每日用Line向假檢察官、書記官報到。
📍要求交付財產： 假借調查名義，要求交出所有財產及帳戶監管，此時會要求民眾交付金融帳戶、提款卡、解除定存，甚至要求抵押房產。
📍假書記官接洽取錢：歹徒會派假冒書記官的車手，以面交或指定地點放置等方式取款。
同時呼籲民眾接到可疑電話，務必保持冷靜，不要慌張， 撥打165反詐騙專線或直接向相關單位求證，或是立即向親友或警方求助。趨勢科技強調檢警人員不會要求監管帳戶、不會用LINE 傳遞公文、不會要求製作線上筆錄。遇到可疑情況，請立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線，並牢記只要涉及金錢交易，就可能是詐騙。
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歐陽靖表示，希望透過分享這個經驗，提醒大家檢察官不會主動聯繫民眾要求匯款，如果接到可疑電話，應立即掛斷並撥打165反詐騙專線求證，且不要輕易相信陌生人的電話或訊息，尤其是涉及金錢交易的，平常要多與家人朋友分享防詐騙知識，共同守護彼此。
🟡趨勢科技也分享了詐騙集團常見手法四步驟：
📍假冒公務人員： 自稱檢警人員、電信業者、健保局，謊稱民眾健保卡遭盜刷、證件遭冒用、申辦門號積欠電話費等，謊稱電話轉接檢、警，假檢警接著會謊稱民眾涉及刑案、帳戶涉及洗錢等。
📍製作假文件： 要求民眾以LINE或到超商接收法院假公文，並要求每日用Line向假檢察官、書記官報到。
📍要求交付財產： 假借調查名義，要求交出所有財產及帳戶監管，此時會要求民眾交付金融帳戶、提款卡、解除定存，甚至要求抵押房產。
📍假書記官接洽取錢：歹徒會派假冒書記官的車手，以面交或指定地點放置等方式取款。
同時呼籲民眾接到可疑電話，務必保持冷靜，不要慌張， 撥打165反詐騙專線或直接向相關單位求證，或是立即向親友或警方求助。趨勢科技強調檢警人員不會要求監管帳戶、不會用LINE 傳遞公文、不會要求製作線上筆錄。遇到可疑情況，請立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線，並牢記只要涉及金錢交易，就可能是詐騙。