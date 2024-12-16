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新北中信特攻籃球隊今日（16日）宣佈教練團職務異動，塞爾維亞籍教練莫米爾（Momir Ratkovic）將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，而「光哥」李逸驊總教練仍於球隊協助相關訓練，策略擬定及經驗傳承，教練團將攜手打造更完整的球隊體系，提升團隊競爭力。現年37歲的莫米爾教練，於第二季即加入特務軍團，擔任球隊助理教練職務，深受球員信任，也是當年度特攻拿下總冠軍不可或缺的功臣之一。莫米爾教練更於去年收到中華籃協邀請，出任「奧運男籃資格預選賽亞洲區賽事」台灣隊助理教練，執教功力有目共睹。而今中信特攻球團宣佈，莫米爾教練將轉任球隊執行教練，負責球賽現場調度執行，期待「Coach Mo」帶領特務軍團重返巔峰，再次打出閃電快攻球風！此外，中信特攻李逸驊教練仍為球隊總教練，將持續協助球隊相關訓練，策略擬定及經驗傳承。特攻教練團將攜手打造更完整的球隊體系，激發球員潛力，提升團隊競爭力！本週末中信特攻將回到「特攻基地」新莊體育館進行主場二連戰，歡迎球迷朋友一起進場應援，成為場上特務們最溫暖的奮戰動力！