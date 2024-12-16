我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄科技大學航運技術系及輪機系師生參訪中鋼運通公司。(資料照／記者黃守作攝)

▲中鋼運通公司董事長張秋波說明落實培育我國海事專業人才之決心。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄科技大學航運技術系及輪機系師生登上中鋼成功號散裝貨輪，由具豐富航運經驗的主管介紹船隊現況及運作情形，並分享實務經驗。(圖／中鋼運通公司提供)

▲高雄科技大學航運技術系及輪機系師生登上中鋼成功號散裝貨輪，參觀各項儀表等設備。(圖／中鋼運通公司提供)

高雄科技大學航運技術系及輪機系師生一行36人，於今(16)日，到高雄市前鎮區中鋼總部大樓中鋼運通公司參訪，並到停泊於高雄港98號碼頭的中鋼成功號散裝貨輪參觀，中鋼運通公司董事長張秋波說明落實培育我國海事專業人才之決心，他鼓勵同學們持續在語言及專業技能上積極扎根學習，期在全球競爭激烈的海員人才市場脫穎而出，成為專業航海人。高雄科技大學航運技術系及輪機系師生一行36人，是由航運技術系系主任黃振邦帶隊，到中鋼運通公司參訪，由中鋼運通公司船務副總經理許立和、資深經理徐興隆等人熱烈歡迎。高雄科技大學航運技術系主任黃振邦表示，高雄科技大學為讓該校航運技術系及輪機系兩個科系的學生認識散裝、貨櫃等不同船隊特性，期透過產學合作鏈結方式，共同培育高階海事專業人才，並讓學生規劃未來個人實習及就業方向，乃安排到中鋼運通公司參觀訪問。中鋼運通公司董事長張秋波說明落實培育我國海事專業人才之決心，他說，中鋼運通公司長期致力培育我國籍海員，盼學生透過此次參訪機會，分享航運知識的落實與應用，更鼓勵同學們持續在語言及專業技能上積極扎根學習，將來在全球競爭激烈的海員人才市場脫穎而出，成為專業航海人。張秋波指出，根據國際航運商會(ICS)統計，全球至2026年底將面臨約9萬名的適任海員缺口，各國需積極推出策略應對此項挑戰，而中鋼運通公司目前擁有21艘船舶，船隊規模相較國內其他航商並不大，但聘僱我國籍船員人數的占比高達80%，且多年來提供各海事院校航運獎學金，以及在校生上船實習機會，希望藉此鼓勵相關科系學生畢業後投入航運界發展。高雄科技大學航運技術系及輪機系師生，並到停泊於高雄港98號碼頭的中鋼成功號散裝貨輪參觀，由具豐富航運經驗的徐興隆資深經理介紹船隊現況及運作情形，並分享實務經驗，他說，中鋼運通公司船隊承運貨物及航線不僅相對單純，其中約2/3船舶的航線也經常停靠我國港口，船員們能利用在台灣靠岸期間，可輪流安排返家與親友相聚，同時船舶上也可以補充熟悉的家鄉食材。中鋼運通公司船務副總經理許立和於座談交流時表示，中鋼運通公司為打造良好的船舶工作環境，船舶上不僅每位船員都有屬於自己的寢室及衛浴空間，公共空間部分也設置餐廳、洗衣間、健身房、娛樂室及醫務室等，另外，隨著數位科技發展，現有船舶的安全性及自動化程度均大幅提高，更在船上提供網路通訊及遠距醫療諮詢服務，即使在海上航行，海員們不僅能與家人保持聯繫，如有醫療需求時也可即時獲得岸上醫師團隊指導專業處置方式，至於晉升管道也相對順暢，只要在船上表現優異及取得相關證照等晉升資格，即能快速展開職務升遷進階。