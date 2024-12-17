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▲余祥銓（後）、柔柔（前）夫妻檔及一群友人5日一起去看周杰倫演唱會。（圖／柔柔IG）

天王周杰倫12月初在台北大巨蛋一連舉行4場演唱會，男星余祥銓及妻子柔柔和一票友人5日前往朝聖，卻傳出在大巨蛋飲酒作樂。有目擊者稱，余祥銓被前排女觀眾認出，大方共享保溫瓶中的酒，喝完之後女觀眾還出場再買，回來也繼續跟余祥銓共飲，已經明顯違反大巨蛋演唱會規定。不僅如此，余祥銓跟柔柔也被直擊站在椅子上看演唱會，同樣違規，引起討論。據《CTWANT》報導，余祥銓和柔柔及友人一起看演唱會，入座後被前排女觀眾認出，大方分享了她倒在保溫瓶中偷渡入場的酒，邊聽歌邊飲酒助興，讓余祥銓嗨爆。後來保溫瓶內的酒喝完，女觀眾還直接出場再買，不惜拋下周杰倫的賣力表演，到超商買了多瓶迷你琴酒回來繼續跟余祥銓分享，儼然是把演唱會當成派對享受。余祥銓和前排女觀眾及友人越喝越開心，還不時舉杯共飲，之後柔柔疑似看不下去，終於出聲制止余祥銓，勸他明天中午還要開車不要再喝了，余祥銓這才收斂許多。除了喝酒之外，余祥銓及柔柔也被目擊和啦啦隊女神林襄一樣，站在大巨蛋上椅子上看表演，已經嚴重影響到附近觀眾的視線。而根據周杰倫演唱會注意事項規定，余祥銓已違反2點，包含「全場禁止飲食（礦泉水除外）、禁止酒精飲品、禁止吸菸（含電子菸及加熱菸）」、「演出期間禁止站立於椅子上觀賞」，身為公眾人物卻帶頭做了最壞示範，目前余祥銓尚未針對以上指控出面回應。