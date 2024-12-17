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「美國小胖」Kenneth Lofton Jr.僅待在NBA兩個賽季便被淘汰，於今年10月底宣布轉戰CBA，加盟上海久事。儘管其粗硬球風在NBA不吃香，但來到亞洲賽場便成為無法阻擋的利器，昨(16)日客場作戰的上海久事歷經二度延長賽以113-106擊敗廣州朗肽海本，上海久事取得5連勝，Lofton全場爆砍35分、15籃板與8助攻，以及延長賽讀秒階段的飄逸歐洲步單打，再度吸引眾人目光。」賽後記者會上，Lofton並未將焦點放在自身繳出的誇張數據，反而是稱讚全隊拚勁。22歲Lofton在10月25日加盟上海久事後，目前為球隊出戰8場比賽，其中包含4場先發，30.4分鐘上場時間內繳出場均22.8分、12籃板、5.9助攻、1.4抄截與0.9火鍋全能成績單，投籃命中率高達54.7%，近期更率隊打出5連勝小高潮。回顧2021年舉辦的U19世界盃籃球賽，美國禁區由現NBA雷霆主力Chet Holmgren坐陣，冠軍賽遭遇Victor Wembanyamba領軍的法國時卻陷入苦戰，下半場Lofton獲得更多出賽機會，以201公分、125公斤體型在油漆區屢屢重挫法國，全場16分有15分在下半場拿到，最終率領美國拿下該屆冠軍。學生時期Lofton還能靠著同等噸位中，極其不科學的靈活性制霸禁區，但來到NBA便不受青睞，2022年參加選秀落選後，靠著夏季聯賽好表現才爭取到灰熊合約，但僅代表球隊出賽24場比賽後便被裁掉，上季輾轉流浪三支球隊後，徹底被NBA放棄，於今年10月轉戰CBA，如今成為上海久事核心主力，不論數據、場上影響力都屢屢繳出瞠目結舌表現，讓人理解到亞洲籃球與最高殿堂的差距。