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▲林姿佑（右）和小亮哥親力親為，替父親後事辦得圓滿。（圖／記者李政龍攝）

資深男星林照雄本月8日過世，今（17日）是他的告別式，女兒林姿佑、女婿小亮哥都在現場送別最摯愛的父親，而演藝圈好友也到場悼念，其中「鳥來嬤」吳敏更忍不住潰堤，直說：「他（林照雄）是我的恩人。」吳敏表示後來會出來做晚會，發展脫口秀是受到林照雄鼓勵：「認識快一甲子了，中視合作之後，一些晚會他也會想到我，很難過，但這是每個人都要走的路，做好事讓大家懷念，新生代要看齊，不要搞這麼亂。」但其實吳敏已經很久沒跟林照雄聯絡，她也表示，之後會多跟老朋友聯絡，固定會出席周遊舉辦的「三三姐妹會」，之前傳出她罹患子宮頸癌，吳敏也表示：「我沒事了，活過來了。」林照雄女兒林姿佑也透露：「爸爸85歲了，他也很圓滿的去當天使了，希望大家未來都可以健康平安。」表示林照雄生前買了一套西裝，就是想看林姿佑的大兒子結婚，不過因為林姿佑的大兒子才27歲，她也說：「沒有關係，阿公再等一下。」