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▲▼高賢廷曾在節目上透露健康出問題，原本狀況好轉，如今又惡化。（圖／요정재형 YouTube）

▲高賢廷（右）飾演《假面女郎》中的「中年金貌美」再度走紅。（圖／Netflix IG）

南韓53歲演員高賢廷去年（2023）以《假面女郎》中的「中年金貌美」角色再度走紅，豈料事業蒸蒸日上之際，傳出健康惡化的消息，16日她原定出席《Namib》戲劇發布會，卻在活動前2小時突然送急診，劇組跟公司也證實高賢廷「健康惡化」不得不缺席記者會，盼外界體諒。高賢廷跟厲雲、尹相鉉、李珍雨等人共演的新劇《Namib》將於23日開播，眾演員昨天出席記者會前2小時，高賢廷突然身體不適送急診，劇組方就表示：「原定16日下午2點舉行的Genie TV原創劇《Namib》製作發表會，高賢廷演員因突發健康惡化，無法出席。根據醫療團隊的意見，她今早被建議需要絕對的休息靜養，因此不得不缺席。」《Namib》導演姜敏求提到高賢廷的健康狀態說：「高賢廷演員非常認真努力，所以體力上出現了一些吃力的狀況。她在現場從未中途離開過，都是完成拍攝後才離開，但的確有些辛苦。」他進一步補充：「剩下2天的拍攝，相信高賢廷演員會靠著堅強的意志力完成。」媒體隨後報導指出，高賢廷的健康狀態並未惡化到需要長期休息的程度，隨著《Namib》首播日逼近，她狀態恢復後會儘快重返片場，完成剩餘的拍攝。其實高賢廷去年參加YouTube節目《요정재형》就透露過身體健康亮紅燈而倒下的問題，網友看到她為了工作如此賣命努力，紛紛留言：「希望早日康復」、「希望年末能以健康為首要考量，好好休息再活動」。高賢廷在高中2年級時，於美容院剪頭髮被老闆建議去參加選美小姐比賽，結果就拿下1989年的亞軍並進入演藝界。1995年，她跟崔民秀、朴相元、李政宰等人出演當時引起轟動的高收視率電視劇《沙漏》，演藝事業達到巔峰；同年卻突然爆出跟前「三星集團」會長李健熙的外甥、新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮結婚，並引退演藝圈；直到2003年，他們宣布離婚，高賢廷拿到15億韓元（約台幣2700萬元）贍養費，並放棄2個孩子的養育權。高賢廷演過多部膾炙人口的作品，包含合作趙寅成的《春日》、搭檔河正宇的《H.I.T》、知名古裝劇《善德女王》等。去年（2023）她與新人李寒星、共同飾演《假面女郎》的女主角「金貌美」，再次受到關注。