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台北股市今（17）日終場收在今日最低點23018.01點，下跌21.89點或0.1%，日K連2黑，成交量為3991.44億元；其中三大法人合計買超34.93億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超34.31億元；投信結束連4買「由買轉賣」，今日賣超4.9億元；自營商（自行買賣）結束連4賣「由賣轉買」買超5.52億元，合計三大法人買超34.93億元。美股四大指數昨日多數走高，在科技龍頭股接連創高的激勵下，那斯達克指數再創歷史新高，也推動台北股市今日開盤上漲91.67點、來到23131.57點，盤中最高一度來到23223.51點，不過隨後遇到亂流台積電翻黑，導致指數尾盤翻黑，終場收在今日最低點23018.01點，下跌21.89點或0.1%，日K連2黑，成交量為3991.44億元。不同於大盤的開高走低，中小型股表現強勁，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到250.3點，隨後在買盤挹注下，呈現開高走高，最高一度來到254.16點，終場上漲3.73點或1.49%，收在253.83點，日K結束連7黑，成交量為933.02億元。大盤開高走低，最主要就是因為台積電。權王台積電昨日逆勢走高，今日就熄火表態，以1090元開出、上漲5元，最高來到1095元，離歷史高點1100元只差一步，不過隨後遇到獲利了結賣壓，最後一盤更是爆出6753張賣單，終場收在最低價1075元，下跌10元或0.92%，日K連2黑，拖累大盤指數就有78點，也就是說扣掉台積電的跌點，台股是呈現走高的。其他權值股則是表現強勁，鴻海今日盤下181元開出、下跌1元，不過隨後在買單挹注下成功翻紅，最高一度來到186元，站回5日線，終場則是上漲1元或0.55%，收在183元，日K終結連8黑，5日線得而復失，挹注大盤指數就有4點；聯發科表現就更加強勁了，呈現開高走高，今日以1390元開出、上漲5元，隨後一路走高，最高來到1445元，終場則是上漲40元或2.89%，收在1425元，挹注大盤指數就有18點。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、聯發科、創意、鴻海。