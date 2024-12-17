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▲橋本甜歌敗訴後，自嘲是「壓倒性的債務人」。（圖／橋本甜歌IG）

▲橋本甜歌有YouTuber、模特兒、演員等多重身分，如今卻欠下一屁股債。（圖／橋本甜歌IG）

日本YouTuber橋本甜歌2020年「隱瞞隆乳」接下胸罩產品代言，東窗事發被廠商求償3.8億日圓（約台幣8000萬元），橋本甜歌也很幽默，把社群網站改名為「壓倒性的債務人」自嘲。事實上，橋本甜歌在事發後曾表示已退款90％（2.2億日圓、約台幣4600萬元）給消費者，如今加總起來損失約5億多日圓（約台幣1億元）。橋本甜歌有著中、日混血血統，小學1年級就出道，2004年參演教育節目《天才兒童MAX》，當時被日本媒體封為「有魅力的小學生」；出演過電影《網交甜心》飾演上戶彩的童年時期，更獲得舞台劇、代言廣告機會，19歲時挑戰全裸演出《最近，妹妹的樣子有點怪？》。除了演員、模特兒身分，她在2020年當起YouTuber，頻道擁有169萬訂閱，經營非常成功；卻在同年爆出假豐胸廣告爭議，她代言號稱A罩杯能升級至F罩杯，事後卻被挖出有隆乳，廠商氣炸提告，雙方2021年頻上法庭。橋本甜歌也因豐胸詐欺而欠下一屁股債，一度淪落到酒店陪酒兼跳脫衣舞還債，直到2021年4月，她錄影表示已還清90％款項，承諾剩下的部分會儘速處理。不僅如此，橋本甜歌還爆出呼麻、捲入非法賭博，影響新作《×××HOLiC》上映，形象一落千丈。橋本甜歌隆乳被發現當下，自稱已退費90％約2億日圓給消費者；16日根據東京地方法院的判決指出，她還需賠償廠商3.8億日圓，等於她損失近5億日圓。對於敗訴，橋本甜歌也立即更新社群，自嘲是「壓倒性的債務人」，並表示：「大家，我現在有點不識時務的在那邊編毛線，等我想通了再跟你們說，先讓我好好思考一下吧！」