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▲《愛在獨木橋》是朱智勛（左）相隔18年再演出的浪漫喜劇。（圖／翻攝tvN）

▲《愛在獨木橋》中，朱智勛跟鄭裕美（右）相愛甜蜜。（圖／翻攝tvN）

▲《愛在獨木橋》第5集中，朱智勛（左）情不自禁吻了鄭裕美。（圖／翻攝tvN）

韓劇《愛在獨木橋》是朱智勛相隔18年再度接拍的浪漫喜劇作品，劇中他和鄭裕美飾演一對因家族反目成仇而分道揚鑣的初戀情侶，宛如羅密歐與茱麗葉翻版，青春、虐心、純愛再加上傲嬌霸總朱智勛出其不意的肢體搞笑，讓全劇笑料與淚點並存。《愛在獨木橋》是由《雲畫的月光》編劇林藝珍、《還魂》導演朴峻華攜手打造，描述同年同月同日生，又同名的一對男女，在學生時代熱戀卻因家族反目和命運的捉弄而痛苦離別，18年後以學校理事長跟老師身分再度重逢並相戀的經過。朱智勛在劇中飾演建設公司專務兼獨木高中新任理事長「石智元」，高富帥的霸總姿態不管走到哪都是焦點，卻經常在初戀面前出糗，展現反差喜感。鄭裕美扮演的「尹智元」曾被稱為獨木高中的瘋狗，無法忍受不義之事，但接連而來的變故與挫折，讓她變得寡言，直到與石智元重逢才恢復昔日火爆性格，一見到他就拳打腳踢，兩人幼稚鬥嘴還許下「如果校園中4年未開花的紫丁香盛開」他們就要再次交往的賭注，全劇以回憶與現實交錯方式呈現，少年時期的甜虐純愛也使得劇情更加耐人尋味。繼2006年的《宮-野蠻王妃》之後，已有18年沒拍過浪漫喜劇的朱智勛，被問起接演《愛在獨木橋》的契機，他表示過了40歲後他深感演員時光有限，想趁著還不算太晚之前再拍部浪漫喜劇，因為再老下去應該就沒法拍了。劇中跟朱智勛是歡喜冤家的鄭裕美，笑稱是他的忠實粉絲，看了不少朱智勛的作品，雖然知道188公分的他個子很高，但沒想到對戲時，她竟然得一直抬著頭才能跟他進行眼神交流，讓鄭裕美拍完戲後脖子痠痛，2人相距25公分的身高差也令觀眾心動不已。《愛在獨木橋》雖然是愛情喜劇，朱智勛卻有不少挨打場面，一場他被鄭裕美狠狠踢腳的戲，導演明明沒要求，他仍堅持在沒有防護措施下滾下樓梯，被戲稱簡直把愛情劇當動作片在拍。劇裡，他為了追回鄭裕美，不僅跟小鮮肉情敵李施優暗中較勁，還上演跳水救美、旋轉飛撲的爆笑橋段。見到情敵李施優將與鄭裕美展開同居生活，朱智勛氣不過，也立刻搬進宿舍，開啟暗藏火花的三角戀混戰。第5集中，朱智勛因發燒生病而顯得脆弱，鄭裕美不忍心冷漠、細心照料。朱智勛在夢裡回到2人年少時的初戀場景，半夢半醒間竟情不自禁吻上鄭裕美，讓她在措手不及也意識到自己內心深處的動搖。導演朴峻華笑說：「拍吻戲前，我沒有想到智勛會這麼害羞，他害羞到耳根都紅了，真的很可愛。」另一方面，李施優察覺到鄭裕美情感的變化，他再也按捺不住自己的心意，鼓起勇氣表白。初戀的吻與年下男的示愛同時來襲，讓鄭裕美心煩意亂。此時，校園裡4年未開花的紫丁香竟綻放，猶如命運的暗示，朱智勛深情的望著鄭裕美，浪漫說出：「今天是我們交往的第一天。」不過試著開始約會的2人卻在餐廳裡鬥嘴不止，搞笑中透著甜蜜，他們能否跨越家族恩怨，修補當年錯失的愛情？有待日後劇情發展。類 型：浪漫喜劇導 演：朴峻華編 劇：林藝珍語 言：韓文集 數：12主 演：朱智勛（飾演：石智元）、鄭裕美（飾演：尹智元）李施優（飾演：孔文洙）、金叡園（飾演：車智慧）開播日：2024年11月23日～2024年12月29日收 看：每週日、週一10：00在「愛奇藝國際版」更新