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俄羅斯當局週二（17）稍早證實，俄軍核生化防禦部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov）中將，今日於莫斯科住宅區遭炸彈襲擊身亡，當時他和一名助手行經一輛機車時，事先安裝在內部的爆裂裝置突然引爆，導致兩人雙雙身亡，且事發地點距離克里姆林宮僅7公里，當局表示已對此案展開刑事調查。根據《BBC》、《路透社》報導，爆炸地點位於莫斯科東南部梁贊大道（Ryazansky Prospekt）一處住宅區，基里洛夫中將當時與一名助理正離開自宅所在的街道，卻在行經建築物門口時，一旁藏有爆炸裝置的機車瞬間引爆，兩人躲避不及當場死亡。報導稱這起爆炸案「針對性意味濃烈」，事發地點距離克里姆林宮僅約7公里，且爆炸威力驚人，約為200克TNT，建築不僅入口遭毀，連一至三樓的窗戶也出現碎裂，現場血跡混雜碎片，俄羅斯調查委員會已下令調查員、鑑識專家等展開刑事調查作業，盼能儘早釐清爆炸案真相。基里洛夫是俄軍核生化防護力量的重要指揮官，自2017年起擔任俄軍核生化防護部隊（RKhBZ）司令，是負責應對核輻射、化學及生物污染威脅的特種單位，為俄軍重要防護力量。烏克蘭安全局（SBU）週一才指控基里洛夫在烏克蘭境內使用化學武器，並強調他必須為了使用大量遭禁化學武器的戰爭罪行負責，但俄羅斯對此則予以否認；今年10月時，英國也曾對基里洛夫祭出制裁，指控他參與俄國違禁化學武器的部署、擔任俄軍在烏克蘭使用化學武器的主要監管角色，且是「克里姆林宮假訊息最主要的喉舌」。部分俄媒更指這起爆炸案是針對基里洛夫的暗殺行動，且可能由烏克蘭軍方策劃，但烏克蘭官方尚未對相關指控作出回應。