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▲俄羅斯核生化部隊司令基里洛夫中將在莫斯科被炸彈炸死。（圖／美聯社／達志影像）

俄羅斯核生化防禦部隊指揮官基里洛夫（Igor Kirillov）中將，今（17）日於莫斯科住處附近遭炸彈襲擊身亡，烏克蘭安全部門聲稱對這起攻擊負責，稱基里洛夫是「合法襲擊目標」。俄羅斯方面則將此案定調為「恐怖主義行為」，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）警告，烏克蘭領導人將很快面臨報復。綜合外媒報導，基里洛夫今早和一名助手從自宅所在的街道離開，行經一輛機車旁邊時，事先安裝在機車內的爆裂裝置突然引爆，導致基里洛夫與助手當場死亡。事發地點距離克里姆林宮僅約7公里，且爆炸威力驚人，發出巨響，把附近居民全都嚇壞。事後烏克蘭安全局（SBU）聲稱對此次攻擊負責，烏克蘭安全局稱基里洛夫是「合法目標」，因為他是一名戰爭犯，曾下令對烏克蘭軍隊使用違禁的化學武器。基里洛夫是俄軍核生化防護力量的重要指揮官，自2017年起擔任俄軍核生化防護部隊（RKhBZ）司令。對於使用違禁化學武器的指控，俄羅斯予以否認。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，基里洛夫花了多年時間在「揭露盎格魯撒克遜人的罪行」方面立下功勞，俄方將基里洛夫遇害定調為恐怖主義行為。梅德韋傑夫表示，烏克蘭領導人意識到軍事失敗的必然性，「因此發動了懦弱而卑鄙的襲擊」，揚言烏克蘭領導人將會很快遭到報復。俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrei Kartapolov）也誓言懲治兇手，「無論他們是誰或在哪裡」。基里洛夫被視為俄軍的重要人物，如今在莫斯科住宅區遭炸彈殺死，匿名前俄羅斯高級國防官員對《衛報》表示，基里洛夫之死給俄羅斯政治和軍事精英帶來衝擊，「肯定會引起轟動」。