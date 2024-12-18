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▲中油公司煉製事業部舉辦捐血活動。(圖／中油煉製事業部提供)

▲中油煉製事業部副執行長陳正喜響應捐血活動。(圖／中油煉製事業部提供)

台灣中油公司煉製事業部於17日，在煉製事業部高雄廠中山堂廣場，舉辦中油捐血油人愛無限公益捐血活動，煉製事業部執行長季存厚率先挽袖捐血，共捐129袋，捐得3萬2500cc的熱血，以行動支持社會公益，為需要的人提供援助。台灣中油公司煉製事業部中油捐血油人愛無限公益捐血活動，有煉製事業部執行長季存厚、副執行長陳正喜率先響應，工務室主任張源發、副主任鄭凱文、行政室副主任顏清瑞、多角化事業處經理吳順發等近百位同仁及眷屬挽袖捐熱血，以紓解血荒，為社會盡一份心力。中油煉製事業部執行長季存厚表示，此一中油捐血油人愛無限公益捐血活動，才剛開始便有不少同仁聚集排隊填寫資料、等待捐血的人潮絡繹不絕，展現高度的熱情與社會責任感，而捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事。季存厚說，捐血是對人類健康事業的貢獻、是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將油人愛心發揮到極極致，並將持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會貢獻自己的力量。煉製事業部副執行長陳正喜指出，此次中油捐血油人愛無限公益捐血活動，員工及眷屬一同參與，緩解當前社會血荒危機，也為需要幫助的病患捐獻寶貴的血液，為生命延續傳遞一份溫暖。陳正喜說，中油公司煉製事業部每年都會定期舉辦這類公益活動，通過捐血行動，希望能夠讓更多人認識到血液的重要性，並且讓更多人參與其中，期在這血液供應緊張的季節裡，盼能透過實際行動來幫助更多需要血液的患者，為需要的人提供援助。