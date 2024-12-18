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▲雪碧私密影片被外流到國外網站上，讓她忍不住自嘲「紅到國外去」。（圖／取自雪碧IG）

百萬網紅雪碧（方祺媛）被粉絲稱作「情色教主」，擁有精緻臉蛋與超好身材，再加上直率的個性受到粉絲的喜愛。不過最近雪碧運氣似乎不好，先前才因整形留下後遺症，最近私密影像還被外流到國外網站及暗網，讓她相當無奈：「紅到國外去了。」雪碧近期收到好心粉絲私訊，提醒她私密影片被外流在社群平台Telegram，讓她直呼超傻眼，請粉絲幫忙檢舉被外流的影片。另外，粉絲傳了一張雪碧身穿比基尼的手機截圖畫面，告訴她這些照片、影片也都在外國論壇上流傳。這讓雪碧氣到在IG上發文表示，私密影片又外流了，這些冒用本人名義盜用影片的王X蛋。然而，影片除了在暗網上流傳外，還被傳到國外網站上，讓她忍不住自嘲：「算是出名出到國外去了。」此外，雪碧近期諸事不順，11月底她再度進廠維修雙眼皮，沒想到術後有嚴重後遺症，自曝在睡覺時眼睛都閉不起來，模樣宛如「死不瞑目」。而雪碧半夜起床上廁所，為了撿掉在地上的手機，肋骨撞上浴缸，一度痛到無法起身，在醫院照X光後，發現肋骨斷了兩根，讓她崩潰大喊：「比整形還痛。」