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美國股市昨（17）日全數走跌，其中道瓊指數連9跌，創下1978年來最長連跌紀錄，也因此拖累台北股市今（18）日開盤下跌3.58點、來到23014.43點。不過隨後立即走高翻紅。大盤走低之際，中小型股同步走弱，櫃買指數平盤253.83點開出，隨後走高。今日開盤量大強勢個股：大飲、慧友、台灣精銳、炎洲、凌通；開盤量大弱勢個股：御嵿、遠雄、華星光、長榮鋼、日揚。權值股，權王台積電開盤上漲5元、來到1080元；鴻海開在平盤價183元；聯發科開盤上漲5元、來到1430元。美國聯準會即將公佈利率決議，市場預計將宣布降息1碼，將聯邦基金利率目標區間下調至4.25%-4.5%，不過市場態度越發觀望，因此美國股市昨日全數收跌，道瓊指數下跌267.58點或0.61%，收43449.9點，連續第九個交易日收黑，創1978年來最長連跌紀錄，那斯達克指數下跌64.83點或0.32%，收20109.06點，標普500指數下跌23.47點或0.39%，收6050.61點，費半指數下跌86.27點或1.64%，收5169.79點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.77%，蘋果上漲0.97%，Alphabet下跌0.63%，微軟上漲0.64%，亞馬遜下跌0.76%。半導體股多數走跌，博通下跌3.91%，高通上漲0.019%，應用材料上漲0.55%，德儀下跌0.71%，AMD下跌1.32%，輝達下跌1.22%，美光上漲0.31%。台股ADR多數走低，台積電ADR下跌0.77%，日月光ADR下跌2.63%，聯電ADR上漲2.52%，中華電信ADR下跌0.13%。