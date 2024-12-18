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黑熊學院推出急救包，售價2000元，遭網友指控是淘寶貨，且原本只賣260元，現在卻貴了10倍，是要割韭菜。黑熊學院決定提告，但16日黑熊學院自爆提告結果，檢察官以保障言論自由為由，決定不起訴。黑熊學院說，這對學院來說當然是很遺憾，但也尊重司法判決結果。黑熊學院說，起訴前其實就知道，以近年來類似的判例，多數傾向從寬認定，保障言論自由。「但人民有言論自由，我們當然也有捍衛自己名譽的權利。起訴的目的是要提醒在網路上誑言的民眾：在網路發言是需要負責任的，不要到了地檢署，才辯解自己不是那個意思，說「沒有認為黑熊用淘寶」、「貼文的意思是要提醒大家，淘寶抄襲黑熊」。」​黑熊學院說，「如果認為自己發文內容沒有錯，怎麼不堅持到底？還是其實是想幫黑熊講話，只是語意不清？『黑熊學院沒有用淘寶』這一點相信雙方已有共識，不起訴書上面都有寫，下次發文前謹言慎行，沒事不要跑法院。」捍衛名譽重要，但自由與民主更為重要。黑熊學院自聞名以來爭議不斷，創辦人綠委沈伯洋本身言行就備受質疑；日前號召千人舉牌護台，又被踢爆空拍機竟是用陸製大疆無人機。而早在黑熊創立之初就有網友質疑，所推產品根本是拿大陸淘寶貨賺價差；黑熊學院不滿提告，但16日傳出檢方保障言論自由，決定不起訴。