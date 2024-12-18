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行政院昨晚宣布國安會諮詢委員馬永成將於本周起擔任行政院政務委員，未來將銜接府院全社會防衛相關工作。對此，民眾黨立委林憶君批評，總統賴清德用人回到「台獨舒適圈」，無論由誰擔任要職，都應謹守本分、共同為國家安全努力。林憶君指出，馬永成過去作為「扁朝大將」，如今受賴清德政府重用，也顯示出賴清德總統剛執政、初任三軍統帥，迫於執政壓力且對國防事務尚不熟悉，所以只能仰賴過去有執政經驗的扁朝團隊。林憶君也提到，賴清德不如陳水扁當時有李登輝協助穩固軍方，加上因黨主席之爭產生嫌隙，所以可能對蔡英文用人有所顧忌，故只能回到「台獨舒適圈」，重用具台獨經驗又有執政經驗的扁朝團隊，唯一能信任就是阿扁的重要左右手。林憶君表示，賴清德重用「扁朝大將」已有先例，例如任用羅文嘉擔任海基會秘書長、任用李逸洋擔任駐日代表，顯示賴清德在用人上都選擇用人唯親，甚至寧願選擇把過去的「扁朝大將」放在國防和兩岸外交重要的國家議題上。林憶君認為，未來國防事務、社會防衛工作是否有陳水扁背後的影子仍需再觀察，希望府、院也不應該因為自身政治立場正確而一昧酬庸，無論由誰擔任要職，都應謹守本分、共同為國家安全努力。