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國軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T型主力戰車，15日深夜運抵台北港，並在16日凌晨透過民間大型拖板車全數轉運至位於新竹湖口的裝訓部。這是國軍自1990年代引進美軍除役的M60A3戰車之後，睽違30年再度引進新戰車。M1A2系列戰車與德製豹二戰車被譽為「地表最強的戰車」，國軍配備「輔助冷卻與電源系統」（ACPS）能夠提升戰時生存性，但是這套系統體積大，且有燃料，中彈後有起火風險。M1A2戰車配備多台電腦，美軍曾發生過熱當機情況，因此必須透過空調冷卻，美國陸軍M1A2戰車搭載的輔助動力單元為「熱源管理系統」（Thermal Management System, TMS），僅具冷氣空調而不具外部電源功能。國軍M1A2T戰車與科威特採購的都選配「輔助冷卻與電源系統」，不只能夠發電、供電、蓄電，在電瓶充飽後，可在不發動主機、輔機的情況下，為系統供電2小時，並就地遂行接戰任務，大幅減少主砲、機槍外裝備所散發的熱源，其運作效能和戰時生存性，優於國軍現役的CM11、M60A3 TTS等戰車。「尖端科技軍事雜誌」臉書粉絲團指出，M1A2T與美軍版本外觀的其中一個大不同，就是砲塔後方的ACPS，這是真正可以讓你吹冷氣又發電的，不是M1A2 SEP戰車配備的熱能管理單元TMS那種純吹冷氣。由於M1A2的電腦太多了，因此一定要冷氣才能夠讓機器順利運作，根據操作者的回饋，M1A2的部分電腦確實曾在炎熱的沙漠中熱當過，因此保持冷氣的持續運作就很重要。「尖端科技軍事雜誌」指出，ACPS等同一個獨立的小型燃料發電機，可以使用JP8航空燃油或柴油，燃料選擇與M1A2戰車的AGT1500燃氣渦輪引擎一樣，可以在加滿油的狀態下，提供5至6小時的冷氣以及電力。如果同時提供冷氣與電力的情況下，電力額度為2.8 kW+，如果關閉冷氣則是7 kW+。「尖端科技軍事雜誌」分析，在優點方面，ACPS能夠在關閉引擎時完全靠發電機進行待命，而SEP版本就只能靠輔助電瓶來供電，且配備了ACPU就不需要輔助電瓶，因此M1A2T的油箱較大的關鍵在此。缺點方面，ACPU體積要大得多，且本身有燃料，被命中後有起火的風險，另外就是ACPU需要額外加油，TMS則靠車上電力運作，因此運作時間上就是滿油供電5至6小時，需要審慎管理運用。