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▲江蕙回歸樂壇後，明年7月先從高雄巨蛋開唱，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場。（圖／寬宏藝術）

▲江蕙「無，有」北高演唱會主視覺。（圖／寬宏藝術）

國寶級台語歌后江蕙確定開唱！江蕙封麥9年多於國慶大典回歸舞台，今（18）日主辦單位寬宏藝術終於宣布，天后帶著全新巡演「無，有」明年7月11日起至26日先在高雄巨蛋起跑，台北小巨蛋則從8月8日至9月1日接續登場，共演出20場，希望滿足所有歌迷，另外，此次售票全採實名制抽選，2025年1月2日15:30開放登記，1月7日12:00公布中籤名單。「2025 江蕙演唱會」採實名登記抽選制，2025年1月2日15:30至1月4日23:59開放登記，1月7日12:00以會員信件（EMAIL）通知公布抽選結果及繳費通知，中籤者須於2025年1月9日12:00前繳費完成，詳情購票資訊請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。江蕙「無，有」演唱會是繼2015年的「祝福」巡演後，時隔10年，重拾麥克風，帶著純粹喜愛歌唱的初心，重回她熟悉又熱愛的舞台，再次用她最溫暖的歌聲，擁抱每一位喜愛她的歌迷朋友們。10年後的2025，能再有機會親臨現場，聆聽到江式經典歌曲，對廣大的歌迷朋友而言，相信絕對會是迎向2025新年最難以忘懷的佳節禮物。飽經風霜後更能體會生活中的酸甜苦辣，克服人生考驗後的二姐江蕙，憑藉「人生只有一次」的堅定意念，決定拾起勇氣，起念化為動力再度出發，因此有了「2025 江蕙演唱會」的誕生。而在嘉義出生，從小到大都在高雄成長的二姐江蕙，選擇高雄作為首站，對她而言具有特別意義，除了是睽違多年再度回到從小到大成長的家鄉開唱，也是實現若舉辦演唱會，便從港都出發的約定。面對這次的演出，江蕙秉持珍惜與感恩的心投入籌備，亦不曾遺忘一路陪伴自己的歌迷與貴人，過往點滴集結成強大的溫暖力量，我們將看見在舞台上全然交付自我的江蕙，她的歌聲也將奏響北高兩地夏日樂章！至於演唱會概念，以「無，有」做為靈感啟發，結合江蕙的音樂故事打造，「始於無，終於有」如同她陪伴我們在歌壇的時光，如同與歌迷間的深刻緣分，音樂串起歌迷與江蕙間的連結，即使她不在舞台上歌唱的日子，她的歌仍陪伴著你我，10年歲月，彷彿不曾離去。在歷經更多人生淬煉與荊棘，如今的江蕙，多了份瀟灑與率性，光陰荏苒，日月如梭，更懂得珍惜當下、正向未來，為自己、為歌迷而唱，在名為「未知」的日子裡，繼續透過歌唱傳遞正能量、勇敢與希望，這也是團隊製作「2025 江蕙演唱會」的核心信念，相信音樂能再次緊密地聯繫彼此，感念一路同行的歌迷，難以言喻的內心話，都將化作音符，通過本次演唱會傳達給大家，20場的演出，讓我們一同見證帶著樂觀歸來的江蕙。高雄巨蛋場2025/7/11（五） 19:302025/7/12（六） 19:302025/7/15（二） 19:302025/7/18（五） 19:302025/7/19（六） 19:302025/7/22（二） 19:302025/7/25（五） 19:302025/7/26（六） 19:30台北小巨蛋場2025/8/08（五） 19:302025/8/09（六） 19:302025/8/12（二） 19:302025/8/15（五） 19:302025/8/16（六） 19:302025/8/19（二） 19:302025/8/22（五） 19:302025/8/23（六） 19:302025/8/26（二） 19:302025/8/29（五） 19:302025/8/30（六） 19:302025/9/01（一） 19:30演唱會票價：NT6800/5880/4880/3880/2880/1880/800本活動將採用「會員實名制抽籤售票」，流程將分為「第一次登記抽籤」、「第二次抽籤」共二階段。第一次登記抽籤開放登記：2025/1/2（四）下午15:30登記截止：2025/1/4（六）晚上23:59公布中籤名單：2025/1/7（二）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025/1/9（四）中午12:00第二次抽籤第一次未中籤者，即為第二次抽籤參與者，無須再登記。公布中籤名單：2025/1/13（一）中午12:00（同時開放繳費）繳費截止：2025/1/15（三）中午12:00