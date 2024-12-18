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石化產業近期景氣低迷，在產業前景不確定之下，股價也開始走弱。不過塑化股今（18）日出現跌深反彈上攻的力道，由台塑領漲，盤中一度漲逾5%，也帶動台塑四寶中其他三寶一同走高。塑化股近期表現低迷，台化昨（17）日更是創下22年來新低表現，收在29.55元，台塑化也收在36.2元，創下掛牌以來新低表現。主要是因為財報表現不佳，台塑四寶今年受中國石化產能過剩影響，獲利大幅縮水。財報顯示，台塑、南亞、台化和台塑化前三季稅後純益合計新台幣76.42億元，較去年同期的452.72億元大幅衰退83.1%。針對產業前景，台化董事長洪福源表示，12月接近農曆春節，受到需求影響，市場備貨一般，公司持續分散市場及拓展差異化產品，希望至少維持11月的產銷量，至於價差因為中國經濟持續低迷，且中東局勢多變，售價預估震盪偏弱，整體合併營收預估與11月相當。洪福源接著指出，第四季由於市場需求疲軟，預估合併營收比第三季減少，主要是價差原因；中國經濟下行，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。對於明年展望，台化董事長洪福源指出，雖然中國推出振興經濟措施，但因民眾消費信心未實質提升，成效有限，加上原油價格走勢悲觀，以及美國貿易政策走向仍未明朗，產業復甦恐需等到農曆年後才能釐清局勢。不過經歷股價跌跌不休，塑化股今日也出現跌深反彈的漲勢，由指標股台塑領軍，盤中一度衝至38.65元、漲逾5%，也帶動台塑四寶其他三寶一同走高，台化最高一度來到30.8元，站回30元關卡，上漲逾4%，台塑化最高來到37.05元、漲逾2%，南亞最高來到34.1元、漲逾3%。