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▲小鐘（左）和舒子晨（右）今日出席Dolly之絃（中）的品牌開幕記者會。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲小鐘（左）現在找對象比較追求心靈伴侶。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

李易和六月多次傳出婚變，雙方都未證實消息，如今卻有週刊爆料，六月將小20歲鮮肉滑雪教練收在身邊當保姆，兩人還發展出曖昧關係。小鐘和舒子晨今（18）日出席Dolly之絃的品牌開幕記者會，被問及此事，他表示自己根本不知道有這個消息，被記者追問相關問題，一度結巴說不出話，最後強調他和李易夫妻並不熟，「我很少跟他們聚會。」小鐘和李易、六月過去都主持過旅遊節目《愛玩客》，傳出六月是在馬爾地夫錄製節目期間認識滑雪教練，小鐘坦言自己沒有看到兩人婚變的相關新聞，「不知道怎麼了。」他一度因為太困惑結巴回答不了問題，最後只表示：「祝福大家了。」小鐘也強調，自己很少和李易、六月聚會，「我們沒有這麼熟，可能要問其他人比較清楚。」談及自己的感情生活，小鐘強調目前還是單身，先前有算命老師說他會孤老終身，讓他氣到不行，笑說：「差點在節目打老師！」牡羊座的之絃在一旁補充，星座運勢說牡羊座和射手座今年一定會脫單，但今年已經快結束了，射手座的小鐘立刻說：「擇日不如撞日！」意指要直接和之絃配對，被問到是否曾經對之絃心動過，小鐘也不諱言：「窈窕淑女君子好求。」小鐘開玩笑表示，他現在年紀大了，找對象要找年輕一點的，生育才不會有問題，隨後連忙澄清，自己的生育能力沒有太大問題，都有在運動保持身體健康，提及對象的條件，他坦言：「現在追求心靈伴侶，柏拉圖戀愛。」之絃也大讚小鐘不錯，讓舒子晨忍不住吐槽，「像鐘哥這年紀可以，像鐘哥善良、幽默可以，但不考慮鐘哥本人。」全場頓時笑翻。