我是廣告 請繼續往下閱讀

▲RAIN《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING - KAOHSIUNG》演唱會主海報，演唱會取名為《STILL RAINING》，寓意RAIN依然陪伴在粉絲身旁，並展現他對舞台的熱愛與真誠。（圖／大步整合行銷提供）

▲RAIN念念不忘台灣的牛肉麵，直呼這是會讓人「一直回味的味道」。（圖／大步整合行銷提供）

亞洲天王RAIN《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING》將於2025年2月15日（六）在高雄流行音樂中心盛大舉行，RAIN將以全新表演形式及驚豔舞台效果，讓等待7年的粉絲再次沉浸在國際級巨星的音樂魅力中。即將到高雄開唱，RAIN也難掩興奮心情特別錄製問候影片，提到能與台灣粉絲久別重逢令他倍感幸福。RAIN高雄演唱會門票將於12月28日（六）中午12點28分在遠大售票系統開賣，票價從500元至5800元共6種，還會抽出超過百位幸運粉絲近距離合照或贈送簽名海報，詳情請鎖定主辦單位大步整合行銷臉書與IG。42歲RAIN儘管近年作品以戲劇居多，不過日前驚喜參加節目《SNL KOREA》不計形象的犧牲演出，讓他更在各個年齡層都深受歡迎與喜愛。風靡全亞洲的一代全球巨星RAIN出道已22年，從韓國出發的他，以無人能及的舞台魅力和音樂天賦成為K-pop的先驅與象徵，他是亞洲第一位兩度登上《時代雜誌》「全球最具影響力100人」榜單的藝人，締造許多輝煌成績，兩年前更成為史上第一位在韓國青瓦台開唱的歌手，以自己的名字與音樂寫下了震撼全球的文化史詩。《2025 RAIN CONCERT：STILL RAINING - KAOHSIUNG》不但宣告RAIN相隔15年再次降臨高雄，更將以這次巡演的全新表演形式與舞台視覺，讓等待多年的粉絲們再度感受這位國際巨星的震撼魅力。門票將於2024年12月28日（六）中午12點28分在遠大售票系統（https://ticketplus.com.tw/）正式開賣，票價分為5800、4800、4200、3500、800、500共6種，許久未在高雄開場，RAIN除了帶來演唱會精彩內容之外，還會抽出超過百位購買站席、指定席的幸運粉絲加碼福利合照或簽名海報。許久沒有來台開唱，RAIN特別錄製了一段影片向台灣的Cloud（粉絲名）們問候，回想起每次來台都感到非常開心，並特別提到能與粉絲們久別重逢令他倍感幸福。談起美食，RAIN透露每次來台必定品嚐牛肉麵，直呼這是會讓人「一直回味的味道」。對於明年2月將在高雄開唱，RAIN更興奮表示身為熱愛美食的「吃貨」，已迫不及待想探索高雄的各種美味料理，期待有更多令人驚喜的美食體驗。值得一提的是，近年來經營YT頻道「Season B Season」有成的RAIN已經是百萬訂閱等級YouTuber，頻道內不僅包含各種吃播影片，也有分享今年9月來台時的幕後花絮，除了念念不忘的牛肉麵之外，還提到想要買葛瑪蘭威士忌親自品嚐看看，公開活動結束後，RAIN前往知名川菜酒館用餐，起初他還特別提到川菜因辛香料較重而有些不習慣，卻在品嚐宮保雞丁時立刻驚呼「真好吃！」而聽到下道佳餚是鴨肉後，一開始還說不喜歡鴨肉的他，一嚐之下卻睜大了眼睛且立刻改口說「好吃！」隨後的每道菜都令他稱讚不已，直呼「太讚了！」、「要瘋了！」充分展現他在訪台期間對美食的全新體驗，也為他留下深刻而美好的回憶。明年2月RAIN將二度在高雄開唱，粉絲更加期待他這次將品嚐哪些美食，並在舞台上創造更多絕無僅有的感動回憶。