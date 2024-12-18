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台北股市今（18）日終場上漲150.66點或0.65%，收在23168.67點，日K終結連2黑，並且站上短期均線5日、10日線，成交量為3989.94億元；其中三大法人合計買超92.46億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連3買」買超104.24億元；投信「由賣轉買」，今日買超17.03億元；自營商（自行買賣）「由買轉賣」賣超28.81億元，合計三大法人買超92.46億元。美國股市昨日全數走跌，其中道瓊指數連9跌，創下1978年來最長連跌紀錄，也因此拖累台北股市今日開盤下跌3.58點、來到23014.43點，不過隨後在買盤挹注下走高，再加上今日台指期拉高結算，拉抬指數終場上漲150.66點或0.65%，收在23168.67點，日K終結連2黑，並且站上短期均線5日、10日線，成交量為3989.94億元。大盤開低走高，中小型股也同步上攻，櫃買指數開在平盤253.83點，盤中一度走低，最低來到252.75點，好在有買盤挹注下翻紅走高，終場上漲1.29點或0.51%，收在255.12點，日K連2紅，並且站上5日均線，成交量為866.07億元。權值股漲多跌少，權王台積電以1075元平盤價開出，雖然早盤稍微遇壓翻黑來到1070元，不過在買單挹注下，最高來到1090元、上漲15元，終場則是上漲10元或0.93%，收在1085元，挹注大盤指數就有將近78點之多，也就是說超過一半以上的漲點還是來自於台積電。鴻海也同步走高，今日以183元平盤價開出，隨後走低至182.5元，不過買單搶進卡位，最高來到185.5元，終場上漲1.5元或0.82%，收在184.5元，日K連2紅，但5日線卻得而復失，挹注大盤指數就有7點。權值三雄中，聯發科單獨收黑，今日大多時間在盤下震盪，以1430元盤上開出、上漲5元，不過隨後遇壓翻黑，最低來到1405元，雖然盤中數度翻紅，但終場還是下跌5元或0.35%，收在1420元，拖累大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、聯電、長榮航、全球傳動、亞光；個股成交值排行榜前五名為：台積電、世芯-KY、亞光、鴻海、聯發科。