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高雄鼓山區一間月子中心發生「抱錯嬰兒餵錯奶」事件，一名媽媽為了親餵小孩在嬰兒室等待餵，不過等待許久卻未見自己的小孩，轉頭竟看見自己小孩被抱去給別的媽媽，嘴巴已經嘟上去在吸奶，家長憤而將此事件PO網引發熱議，雖然發文者事後刪文，但是高雄衛生局已介入調查，月子中心坦承流程疏失釀禍，消費者已向業者求償。衛生局也指出，經查該月子中心為「非合法立案」之產後護理之家，將持續積極輔導月子中心轉型產後護機構。須了解，該名母親在花了14萬7000元，在該月子中心住了27天，原本餵奶方式可選擇在房間擠完奶送給護理師，或於指定時間內去嬰兒室親餵，不過該母親並非在月子中心所屬醫院出生，依月子中心規定，必須進行隔離，期滿才能親餵，豈料解除隔離後前往嬰兒室要親餵，等了許久都沒看到小孩，轉頭才發現小孩被抱給別的媽媽，嘴巴也已在吸奶。事件PO網後引發關注，市府衛生局獲報介入調查，該月子中心為「非合法立案之產後護理機構」，因流程疏失才釀禍，消費者已向業者求償。衛生局也表示，自2022年至今年該月子中心計受稽查10次，其中查獲違反護理人員法裁罰3件，該中心非合法立案之產後護理機構，僅能提供生活照顧，不能有護理人員或其他醫事人員執業登記，也不能提供專業護理或醫事相關照護。衛生局強調，將持續積極輔導月子中心轉型產後護機構，月子中心陸續提出申請，1家已核准開業，1家完成籌設申請，有4家刻正進行立案申請的程序。衛生局也將持續加強稽查，落實保障消費者權益。