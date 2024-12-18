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韓國球后安洗瑩在今年巴黎奧運奪金後，砲轟韓國羽協，包含長年受到不公平對待，還要幫男選手洗衣服等幾乎霸凌的舉動，近日她接受BWF世界羽聯專訪回顧本季，表示她並不後悔，「無論有沒有奪金我都會說出這些話。」而現在的她只想開心地打球。安洗瑩在奧運奪金後出面揭發韓國國家隊內幕，身為隊上年紀最小的她，不只得處理打掃、穿線等雜物，還得幫前輩洗衣服，甚至為男性前輩手洗內衣褲等離譜狀況，並批評韓國羽協對受傷球員的照顧，讓她一度想要退出國家隊，後來也有韓國議員公布安洗瑩腳底起水泡的貼文，批評羽協強她穿不合適的球鞋練習。安洗瑩上週在年終賽收下銅牌，接受BWF專訪，首次公開她在奧運後的心路歷程，「因為說出問題而成為焦點人物，我經歷了一段艱難的時期。我並不是想批評，而是希望指出不足之處並加以改進，讓事情朝著更好的方向發展。」「無論在決賽中輸還是贏，我都會說出這些話。」安洗瑩不後悔，「老實說，我沒想到自己的發言會引起如此大的風波。雖然事後引發了不少議論，但我並不後悔說出來。感謝許多人的幫助，我才能重新站起來。」對於未能完全享受奧運奪金的喜悅，安洗瑩也坦言有些遺憾，「在奧運上摘金後，與其說收到很多祝賀，不如說是接收到更多的批評。雖然有些遺憾，但既然是我引發了這樣的局面，我也坦然接受。」對於未來目標，這位世界球后表示，「我現在只想開心地打球，一場接一場地展現精彩的比賽，我希望成為羽球界的傳奇。」