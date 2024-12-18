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周六臺北台新戰神主場再次登場！Taishin Wonders 將穿上聖誕戰袍，賽前帶來聖誕遊行和願望神助攻活動。在這充滿溫馨的聖誕月，雷蒙恩的父親、中華職籃CBA傳奇名將雷克斯也將來台與兒子團聚，並擔任開球嘉賓，為今年最後一場主場賽事畫下完美句點。雷克斯是中華職籃CBA宏國象的第一中鋒，曾締造連續十場Double-double的紀錄，以親和力與精湛球技累積了無數球迷支持。臺北戰神邀請雷克斯擔任開球貴賓，父子二人皆於台灣開啟職業生涯，此次開球象徵職業籃球跨世代的傳承，也是他首次於現場見證兒子職業賽場表現，為聖誕節的溫馨團聚增添更多意義。即便與台灣有著15小時的時差，雷克斯依然準時收看兒子的每一場比賽，雷蒙恩心疼的說：「打五點的比賽，爸爸很辛苦，他會先看完我的比賽，打字給我他的建議再去睡覺，等隔天我們再通話討論。」近期表現亮眼的他，上週連續兩場先發得分皆上雙外，更屢屢上演灌籃秀驚豔全場，提起父親的指導，雷蒙恩表示：「不只是需要進步的地方，我做得好的他也會稱讚我，要我繼續保持。」成為職業球員後，父親首次親臨現場，雷蒙恩認為不是壓力而是助力，「家人來看比賽會帶給我更大的能量，想要拿出好的表現給他們看，幫助球隊拿下勝利。」今年最後一場臺北戰神主場就在12/21「Merry ChristMARS」戰神PARTY TIME，同時也是臺北市民日，當日設籍於南港、內湖區市民，可兌換限量限區門票，讓我們相約和平籃球館，體驗溫馨聖誕與籃球的激情，一同迎接充滿希望的嶄新一年。