在這個網路發達的時代，社群媒體及通訊軟體發展快速，常見詐騙集團利用民眾想賺取投資報酬的心理，設下誘騙陷阱以騙取錢財或個資。面對金融商品多元及數位金融服務發展的金融市場，要穩健投資理財並防範詐騙，強化金融知識及素養，提升權益保護及詐騙防範的意識，成為現代人必修的課題。
為了提升民眾的金融素養與理財能力，金融消費評議中心繼推出「聰明理財指南大公開」活動後，近期再推出「金融素養小學堂」活動，活動於12月中旬展開，有興趣的民眾可以透過此活動的線上測驗，以遊戲化學習方式，了解及學習理財的基礎、正確金融消費觀念及詐騙防範。除了可以在輕鬆氛圍中學習金融知識外，同時還有機會獲得Apple iPad及超商虛擬商品卡等好禮。活動自即日起到2025年1月5日止，活動網址，請關注評議中心臉書粉絲團。
評議中心提醒，若發生金融消費爭議，可先向當時購買金融商品或服務的金融業者提出申訴，或撥打金融服務專線1998或評議中心免費服務專線0800-789-885諮詢。若遇到疑似詐騙，可撥打165反詐騙專線諮詢。
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評議中心提醒，若發生金融消費爭議，可先向當時購買金融商品或服務的金融業者提出申訴，或撥打金融服務專線1998或評議中心免費服務專線0800-789-885諮詢。若遇到疑似詐騙，可撥打165反詐騙專線諮詢。
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