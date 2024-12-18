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台南市永康區東橋社區某幼兒園驚傳虐童，市議員林燕祝及家長今（18）日召開記者會指出，該幼兒園今年3月才因不當管教被重罰30萬元，豈料還有老師以打頭、重摔、強迫餵食到吐等方式不當管教7名幼童。對此，市府教育局回應，目前已扣得相關錄影資料，將以最快時間完成調查，行為人若情節重大會重罰最高60萬元，終身不得從事教保工作，幼兒園最重可停招。市議員林燕祝今天偕同受害幼童家長召開記者會，林燕祝指出，該幼兒園學費高昂，曾因師生比不合、不當管教被開罰，有家長12月4日因3歲女兒被打到園方要求看錄影帶遭拒，經通報市府教育局後，又陸續有家長陳情，共有7名幼童被同1名教保員施虐。家長鍾媽媽表示，自己2歲女兒回家說「老師打她的頭」，經前往幼兒園要求看錄影帶被園方拒絕，最後透過議員的協助看到影帶後，才得知居然還有不少幼童被不當管教；雙胞胎曾姓媽媽也哭訴，兒女都被暴打、過肩摔，園方最初只對他們說只有女兒被打頭，但是一看影帶才發現，女兒自己正在疊棉被，教保員突然從後打女兒的頭，力道非常大，女兒直接倒地後又被重摔在床，自己也關心雙胞胎兒子是否有受虐，園方回復避重就輕，後續才發現兒子也因吃飯緩慢，不斷強迫餵食到吐出來，嘴巴還塞滿食物邊走到角落哭泣。教育局表示，本月5日獲悉後，已立即啟動調查，外聘三名學者專家組成調查小組，行為人雖已遭幼兒園解僱，但若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁處60萬、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，也會依法從重究責幼兒園行政管理疏失，祭減招或最重停招。永康警分局副局長張翊雋也說明，該分局從網路發現此事後，經前往幼兒園調資料被拒，改向教育局調資料。鑑於虐童事件頻傳，今年修法後，受虐事件已經不是告訴乃論，而是公訴罪，該局將主動報請檢察官指揮偵辦。