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臺北台新戰神麥卡倫於12/15比賽中受傷，造成右手第一掌指關 節骨折，經與球隊討論後，麥卡倫決定先返美接受治療。麥卡倫本季出賽4 場，繳出場均16.8分、7.5籃板、9.5助攻、1.8抄截，更有連續兩場助攻上 雙，串聯球隊攻勢，也暫居聯盟助攻王，以出色的控場表現與全面性的影響 力，帶給團隊相當大的幫助。麥卡倫於今日上午返美接受治療，他感謝球團在受傷期間的全力協助，也 為隊友們送上祝福，「團隊的化學效應越來越好，祝大家在場上有出色的表現， 期盼能盡快回到球隊，一起實現我們一開始設定的目標。」麥卡倫同時也感謝 戰友們的祝福，並幽默的用左手提行李笑說：「我的手還能用，我會保持樂觀心情，一切安好，我們球場上再見。」台新育樂總經理林祐廷表示：「麥卡倫此次 返美接受治療，預計休養2-3個月，期望他能順利康復，早日歸隊，為我們再 創佳績！」